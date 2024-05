HQ

Svært få spill har klart å selge meg helt på dem med en filmatisk video. Som oftest gjør ikke den glitrende presentasjonen av spillet så mye for å skape begeistring for et spill, men det var ikke tilfelle med King Arthur: Knight's Tale. Det mørke og dystre klippet av Englands mest berømte fiktive monark trakk meg inn, og siden har jeg vært en stor fan av NeocoreGames' strategitittel. Til tross for alle sine utfordringer og laster underholdt King Arthur: Knight's Tale meg mer enn nok da jeg anmeldte det for to år siden, og nå er tiden kommet for å vende tilbake til det spillet.

Dette er riktignok ikke Knight's Tale lenger, av et par grunner. For det første, til tross for alle likhetene, er King Arthur: Legion IX faktisk en frittstående opplevelse som ikke krever en forståelse av det originale spillet. For det andre spiller vi ikke lenger som riddere, ettersom Legion IX handler om en udødelig romersk legionærenhet ledet av den ondskapsfulle tribunen Gaius Julius Mento. Riktignok er settingen fortsatt det barske fantasilandet Avalon, og du møter mange fra Arthurs rundbord, men historien her handler først og fremst om å lede de udødelige troppene dine ut av Tartaros og etablere et evig Roma i Avalon før du vender tilbake til de levendes rike.

La meg igjen nevne at alle som har spilt Knight's Tale også vil være godt kjent med hvordan Legion IX fungerer. Dette var opprinnelig satt til å være en utvidelse, før den kom som en frittstående opplevelse, og med det i tankene er det ikke mye avvik med hensyn til spill, presentasjon, narrative elementer, brukergrensesnitt, alt sammen. Jada, det er en annen historie i hjertet her, med nye karakterer som hver nærmer seg kamp på en annen måte, men kjernesystemene som Knight's Tale la ut, inkludert moralsk diagram og progresjon, alt er her og effektivt bevart.

Det er en av de situasjonene som er litt på godt og vondt. Utforskningen og nivådesignet har aldri vært en sterk side ved Knight's Tale, selv om miljødesignet og den generelle estetikken alltid var flott. Karakterene og kampsuiten er svært raffinerte, men det er også knekk i denne rustningen, inkludert oppdrag som kaster utallige fiender mot deg mens de gir svært få muligheter til å helbrede og forberede seg på et nytt kampmøte. Det finnes en rekke progresjonssystemer som gir deg mange muligheter til å bygge opp din egen rustning, men spillet er ganske dårlig til å forklare de fleste av dem, og overlater til deg selv å finne ut hvordan du skal bruke dem ved å lese en kort tekst. Så er det moralskjemaet. Det er en god idé, men det er ikke spesielt godt håndtert i praksis, ettersom du må ønske å være god eller ond, og ikke tvinges ned en sti på grunn av vanskelige og uunngåelige valg. Selve fortellingen har de samme problemene, med et flott overordnet konsept som mangler litt raffinement og eleganse, og en dialog som ofte bommer på målet.

Poenget er at Knight's Tale, så god som den kunne være, hadde sine problemer, men de kunne tilgis eller i det minste aksepteres. Siden Legion IX debuterer to år senere, er det ikke urimelig å anta at noen av disse problemene ville være utbedret eller i det minste vise et forsøk på å overvinne dem. Men det ser ikke ofte ut til å være tilfelle, noe som gjør at det blir lagt enormt mye fokus og forventning på de bedre elementene i spillet for å veie opp for det som mangler.

Misforstå meg rett, Legion IX byr på en flott kampopplevelse, med massevis av dybde og mange flotte lagtaktiske elementer å utforske. Du kan bygge opp disse figurene til en enhet som passer din spillestil, utstyre dem med bedre gjenstander og utstyr, og bruke oppgraderingspoeng på en måte som låser opp de evnene og fordelene du helst vil ha. Kombiner dette med et dypt forgrenet dialogsystem, et strammere fokus som reduserer noen av komplikasjonene som finnes i Knight's Tale, og en hel rekke unike og utfordrende fiendetyper, inkludert overnaturlige vesener, mennesker og til og med rivaliserende og avhoppende medlemmer av Legion IX, og du får et spill som byr på mye å sette pris på.

Men den ene delen av Legion IX som jeg ikke kan unnskylde meg for, er ytelsen. Bortsett fra at figurene setter seg fast på usynlige objekter i nivåene og at brukergrensesnittet bugger og nekter å la meg klikke på visse knapper i kampene, har jeg også opplevd de mest fryktinngytende krasjene som har fått ikke bare spillet til å lukke seg, men hele PC-en min til å slå seg av (to ganger!). Helt ærlig, dette er uakseptabelt og forringer virkelig den generelle Legion IX opplevelsen.

Den beste måten å beskrive King Arthur: Legion IX på er at det bare er mer Knight's Tale, fordi det ikke er nok virkelig unike og friske elementer til å få dette spillet til å skille seg ut over eller utover forgjengeren. Det er ikke akkurat en dårlig ting, for Knight's Tale er et ganske kompetent strategispill, men man kan ikke la være å lure på om Neocore kunne ha tatt noen ekstra sjanser i spill- eller designmessig forstand med denne oppfølgeren for å få det til å skille seg ut og blomstre i stedet for å føles som et ekstra vedheng til det opprinnelige spillet.