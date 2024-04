King Arthur: Legion IX lanseres neste måned på PC som en frittstående opplevelse.

Da NeocoreGames avslørte at King Arthur: Knight's Tale ville bli utvidet med et nytt innhold med fokus på en udødelig romersk legion, virket det som om dette prosjektet, kjent som Legion IX, var en utvidelse. Men det er ikke tilfelle.

King Arthur: Legion IX er et frittstående taktisk rollespill som ikke krever at spillerne eier Knight's Tale eller har spilt det nevnte spillet for å kunne sjekke det ut. Neocore har også avslørt at Legion IX kommer til Steam ganske snart, og spillet skal etter planen debutere 9. mai.

Når det gjelder hva dette spinoff-spillet vil se ut til å utforske, blir vi fortalt: "En ny trussel truer Avalon, da den beryktede niende legionen fra Roma har satt sin fot på den mytiske øya. Kommandanten deres, den falne helten Gaius Julius Mento, fikk en demonisk legion av sin døde keiser Septimus Sulla for å finne en vei ut av Tartaros. Men da de ved et uhell havner i det magiske riket til Lady of the Lake, bestemmer Gaius Julius Mento seg for å legge øya under seg og grunnlegge det evige Roma der. Først må han imidlertid samle sin forsvunne legion ..."

Du kan se den nye traileren for King Arthur: Legion IX nedenfor, og du kan kjøpe et eksemplar av Knight's Tale på Steam med 60 % prisreduksjon frem til 8. april.