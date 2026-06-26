King Charles offentliggjør skatteregningen og blir dermed den første britiske monarken som offentliggjør slik informasjon

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Som regjerende monarker i Storbritannia er kongefamilien blant de få i landet som ikke er skattepliktige. Likevel har monarken og tronarvingen siden 1993 frivillig betalt lovbestemt inntektsskatt av inntektene fra sine hertugdømmer og avkastningen fra personlige investeringer som ikke inngår i den statlige tilskuddsordningen (Sovereign Grant).

Så selv om noen medlemmer av den britiske kongefamilien har betalt skatt i over 30 år, har det nøyaktige skattebeløpet disse personene bidrar med til den samlede økonomien aldri tidligere blitt offentliggjort. Inntil nå.

Kong Charles og prins William har begge offentliggjort hvor mye skatt de betalte for perioden 2024–2025. Ifølge BBC News betalte kong Charles 12,9 millioner pund, noe som gjør kongen til en av de største skattebetalerne i Storbritannia i denne perioden – nærmere bestemt blant de 100 største. På samme måte betalte prins William 7,76 millioner pund i samme periode.

Dette endrer ikke det faktum at «Sovereign Grant» fortsatt innebærer at innbyggerne i Storbritannia i en viss grad finansierer livsstilen og den bredere kongelige apparatet i landet, og dette tilskuddet har vokst betydelig den siste tiden. I 2024–2025 nådde tilskuddet en topp på 86,3 millioner pund, og når vi kommer til 2027–2028, vil det ligge like under 100 millioner pund. Dette tilskuddet brukes til bemanning, reiser, kongelige oppdrag, utgifter fra det kongelige husholdet og vedlikehold av palassene, så det havner ikke akkurat direkte i Charlies lomme, slik noen kanskje frykter.