King of Fighters fyller 30 år - feirer med bursdagsside

The King of Fighters XV sin lanseringsdato er klar den 26 august 2021 klokken 09:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu SNK visste akkurat hva fansen forventet da de sa at vi skulle få nytt om The King of Fighters XV på Gamescom, så det er enda godt vi fikk som håpet og mer til. I tillegg...

Iori introduseres i ny The King of Fighters XV-trailer den 5 februar 2021 klokken 19:29 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Ingen trodde vel at The King of Fighters XV skulle slippes uten SNKs badboy og rødhårede hunk Iori Yagami. Men om du mot all formodning var i tvil, så kan du slutte med...