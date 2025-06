King of Meat: Inntrykk av Glowmades kaotiske co-op-spill 10 måneder senere

For nesten et år siden fikk jeg muligheten til å prøve King of Meat, et helt nytt 3D-plattformspill for flere spillere som i utgangspunktet stiller spørsmålet om hva som ville skjedd hvis du kombinerte Little Big Planet med Total Wipeout. Den opprinnelige forhåndsvisningen var basert på en del tid brukt på å spille noen av de forskjellige nivåene i en gruppe på fire, der vi sprengte oss gjennom plattformutfordringer, overvant miljøgåter og beseiret fiender underveis. Det var en morsom opplevelse, men også et ganske skreddersydd glimt av spillet, som utvilsomt tilbyr det som er den ideelle og perfekte måten å spille på. Det virkelige spørsmålet for de fleste fans og fremtidige spillere er hvordan King of Meat vil fungere for de som ikke klarer å samle tre venner og omfavne det kooperative kaoset. Den siste forhåndsvisningen har gitt meg en veldig god ide om hvordan dette ser ut.

Før jeg går nærmere inn på detaljene, la meg nok en gang gi en kort beskrivelse av hvordan King of Meat fungerer. I bunn og grunn er dette et stort og voldelig gameshow der deltakerne hopper inn i intense, varierte og spennende hinderløypelignende nivåer i et forsøk på å samle poeng og komme helskinnet i mål. Selve temaet, presentasjonen og ideen er virkelig helt i toppsjiktet, og tilbyr en karikatur av gameshows som minner mer om Takeshi's Castle og absurditeten det byr på, samtidig som det foregår i en fantasiverden der alt er tillatt og regler for det meste latterliggjøres. Igjen, tenk Little Big Planet og måten nivåene var konstruert på, men med et tema som er mindre koselig og mer kaotisk. Det er King of Meat i et nøtteskall.

Selve spillet er det samme som de fleste 3D-plattformspill, i og med at du kan løpe, hoppe, gripe og trekke gjenstander, interagere med brytere og andre logiske verktøy, svinge og knuse fiender med våpen, og til og med blokkere angrep, bruke kraftige evner og kjedekombinasjoner også. Mekanisk sett er det ganske enkelt, men det er greit fordi det fungerer, og fordi mesteparten av spillets fokus er rettet mot samarbeidsmani.

Når du faktisk hopper inn i en kamp forlater du et knutepunktområde fullpakket med leverandører og sprø figurer og begynner enten matchmaking i baner laget av utvikleren Glowmade eller fellesskapet, eller tar på deg solobestrebelser som prøver å gi mer av en strukturert fortellingstråd for enspiller å følge. Uansett er nivåene ganske like i struktur og formel, ettersom du må navigere deg gjennom farer, feller, trusler, vertikalitet og gåter, alt mens spillet lager hektisk støy og kommentatorer roper til deg som om du faktisk opptrer i et gameshow, noe som forsterkes ytterligere av den utmerkede HUD-en som ligner en samling av kringkastingsgrafikk og nedre tredjedeler. Poenget er at konseptet og presentasjonen er utmerket og føles unik og spesiell, om enn med en veldig kjent LBP-undertone som kombineres med mer moden og satirisk humor. Haken er altså gjennomføringen, og om King of Meat er like morsomt å spille som det er å snakke om.

Det er her jeg befinner meg i en blindgate med King of Meat. Jeg skal ikke nekte for at flerspilleren, når den er i full gang, er en absolutt blast, men problemet med det - og dette er et co-op-spillproblem som helhet - er at du ikke alltid har de rette menneskene for hånden for å kunne nyte det slik det er ment. Når du spiller sammen med fremmede (du kan ikke spille mange av kjernemodusene uten minst to spillere...), er sjarmen ikke fullt så elektrisk, og når du spiller enspilleralternativene, er det like tydelig at spillstrukturen rett og slett ikke er dyp nok eller engasjerende nok til å holde på oppmerksomheten til én person. King of Meat Skrik ut som et av de spillene som du vil se innholdsskapere ha en absolutt blast å spille sammen, men med mindre du kan overbevise en haug med vennene dine om å sprute ut på den rimeligere, men likevel betalte prislappen, vil det aldri helt være like underholdende for deg alene.

Det kan kanskje virke som en merkelig ting å ta opp i en forhåndsvisning, men King of Meat er et spill som vil leve og dø på fellesskapet. Ja, Glowmade har bygget fundamentet og raffinert kjernespillet, og utvikleren vil fortsette å gi ut offisielle nivåer og baner også, men dette er også et spill der det å oppmuntre fellesskapet til å bygge sine egne nivåer og løfte opp de talentfulle skaperne innenfor vil være helt avgjørende for å sikre at det utmerker seg og forblir relevant. Faktisk ville det være nærmere i sammenligning med Behaviour Interactives Meet Your Maker enn det ville være med LBP på grunn av dette, noe som faktisk er en ganske risikabel idé å forplikte seg til. Et annet sammenligningspunkt ville være Mario Maker, men uten å ha en etablert og rabiat fanbase på 40 år til å løfte prosjektet opp og støtte det.

Jeg vil gi Glowmade sine blomster for å designe et utmerket nivåopprettingssystem, som med tanke på at dette studioet består av flere Media Molecule -veteraner, forventer du at UGC-funksjonene deres skal være av topp kvalitet. Og det er de. Å lage nivåer er friksjonsfritt, morsomt og intuitivt, og du kan se at det har blitt lagt stor vekt på å få denne delen av spillet opp til bunnen. Det er bra, men jeg er samtidig bekymret for at dette fokuset har gått på bekostning av den større verdenen og det å skape en opplevelse som fansen ønsker å spille i timevis og deretter vende tilbake til også i fremtiden. Mange vil sikkert like UGC-elementene og den tåpelige 3D-plattformmoroa, men jeg kan nesten med sikkerhet si at progresjonen vil irritere flere enn noen få.

King of Meat LBP er et spill som handler om å spille og samle erfaringspoeng, samtidig som du må krysse av for utfordringer underveis for å komme deg videre på kamppass-lignende æresstier som låser opp nye kostymer og kosmetikk, våpenalternativer, emotes, klistremerker, alt mulig. På LBP-måten baner dette vei for flotte muligheter for karaktertilpasning, men samtidig er det ikke en veldig engasjerende måte å lokke spillere og levere progresjon på. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at når du først får øynene opp for de ulike nivåsystemene, vil du utløse et hørbart sukk.

Jeg vet at det kan høres ut som om jeg til tider basher King of Meat, men det er fordi jeg er så kjent med denne typen opplevelser og ser så mange snuble ut av portene og deretter mislykkes at jeg kanskje har utviklet en kynisk oppfatning av dem. Og det er kanskje også urettferdig når det gjelder King of Meat, for Glowmades tema og idé er veldig morsom når den fungerer etter hensikten. Handlingen kan være kaotisk, men morsom, UGC-systemene er intuitive, men likevel komplekse, spillerens handlefrihet og tilpasning er bred, og det er til og med flere små elementer som du ikke kan unngå å bli imponert over når du legger merke til dem, inkludert de morsomme tegnefilmsekvensene som gjør narr av ekte reklame. King of Meat Dette er et spill som fortjener å komme ut av portene med brask og bram og bli en av de neste store flerspiller- og samarbeidsprosjektene, men om det faktisk kan eller kommer til å gjøre det, er en helt annen sak, og jeg tviler på det, med tanke på den enorme og voksende listen over like morsomme prosjekter som siden har forsvunnet i glemmeboken. Jeg vil gjerne bli motbevist, men noe lignende og underholdende flerspillerspill som MultiVersus, XDefiant, Knockout City, Rocket Arena, listen fortsetter, og noen av dem startet også som betalte spill, sier alle noe annet. Gjør av det hva du vil.