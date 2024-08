King of Meat: Total Wipeout møter Little Big Planet

I slutten av juli hadde jeg gleden av å reise til London for å sjekke ut et uannonsert spill som ble utgitt av Amazon. Bortsett fra at jeg visste at det kom fra indieteamet hos Glowmade, en utvikler som består av tidligere Lionhead- og Media Molecule -veteraner, var jeg helt uvitende om hva det aktuelle prosjektet var. Det endret seg imidlertid raskt da studiosjef Jonny Hopper gikk på scenen og presenterte King of Meat.

Kort fortalt er King of Meat et kjærlighetsbarn av Total Wipeout og Little Big Planet. Det er et kooperativt action-brawlerspill som gir et team av spillere i oppgave å nå slutten av et nivå spekket med fiender, miljømessige farer, gåter og plattformseksjoner som enten har blitt laget av Glowmade selv eller et medlem av fellesskapet som har tilgang til de samme nivåbyggingsverktøyene. Hovedforskjellen med King of Meat og for eksempel Dreams eller Meet Your Maker er at det hele foregår i et fiktivt og kaotisk TV-spillprogram, derav sammenligningene med Total Wipeout eller til og med Takeshi's Castle.

Dette er selvsagt et spill som handler om å slå seg sammen med venner og bare omfavne kaoset. Det er ikke spesielt utfordrende, det er veldig enkelt å sette seg inn i og spille, og det mangler stresset med tidsbegrensede møter og lignende. King of Meat handler om å laste opp et nivå og se hvordan du kan komme deg til slutten på den mest stilige måten, og opprettholde en multiplikator som dikterer hvordan publikum reagerer på prestasjonen din, alt for å generere mest mulig poengsum ved å plukke opp skattene og verdisakene som er spredt rundt på kartet i åpenbare eller skjulte ødeleggbare kasser, tønner og kister. Det er ingen alvorlige straffer for å dø eller falle i døden, noe som betyr at du kan ha det litt gøy og trolle vennene dine ved å aktivere feller for å sende dem i døden, eller i stedet bruke Glory Moves -evnene dine til å sende dem opp i stratosfæren. Hvis du noen gang har lurt på hvordan Fall Guys ville vært uten panikken og spenningen ved å jakte på seieren Crowns så er King of Meat et ganske godt eksempel.

Selv om selve spillopplevelsen er enkel, er det mange interessante elementer og mekanikker som holder spillet friskt. Fra å hoppe og gjøre en liten svevebevegelse for å forlenge hoppdistansen, til å hoppe på magen, kunne gripe og kaste gjenstander (til og med eksploderende tønner) og jakte på godt skjulte hemmeligheter, er det mer ved King of Meat enn bare å laste inn i et nivå, knuse kasser, skjære gjennom fiender og nå slutten med best mulig poengsum. Og det er her navområdet på Ironlaw Plaza kommer inn i ligningen.

Hvis du har spilt Splatoon, vil du være veldig kjent med dette knutepunktet, da det ved siden av å fungere som et sosialt knutepunkt, også er hjemmet til de forskjellige bedriftsleverandørene som lar deg utvikle karakteren din ved å skaffe deg nye våpen, kraftige Glory Moves, kosmetikk, midlertidige fordeler for å hjelpe deg i løpet av et nivå, og fungerer som stedet du kan levere inn dine forskjellige utfordringer for å tjene valuta i spillet som kan brukes på mange av disse områdene. Under denne tidlige forhåndsvisningen fikk jeg bare se hvordan noen få av de forskjellige leverandørene og spillertilpasningselementene fungerer, men dette banet vei for å teste to veldig forskjellige våpenalternativer (hver passer med sine egne angrepskjeder), og å få endre utseendet til karakteren min ved å fikle med kosmetikkpakken.

Tilpasningen er uten tvil et av King of Meats sterkeste elementer, ettersom den lar deg virkelig uttrykke deg selv uten å være låst til de mer rigide grensene som finnes i andre flerspillertitler. Igjen, det er som Little Big Planet, ettersom du kan bytte hodeplagg, topper, bukser, sko, våpenskinn, legge til dekorasjoner der du finner det passende ved hjelp av et plasseringsverktøy, bruke klistremerker og så videre. Det faktum at du kan låse opp et bredt spekter av kosmetisk utstyr bare ved å spille spillet og fullføre utfordringer og belønninger, gjør spenningen ved å personalisere en karakter enda mer overbevisende på en måte som det å bare bruke penger på premiumutstyr aldri kan gjøre.

Et av de andre interessante elementene i King of Meat er også hvordan det utfordrer spilleren. Ja, hovedmålet er rett og slett å komme seg til slutten av nivået, men hvis du gjør det ved å samle en poengsum som er bedre enn det andre medlemmer av fellesskapet klarer å oppnå, vil du også motta ekstra belønninger som gir deg enda flere tilpasningsmuligheter. Det er en fantastisk følelse av å komme sammen som et lag og vinne den ettertraktede gullmedaljen fordi man har holdt hype-meteret høyt, funnet alle hemmeligheter og kriker og kroker, og beseiret alle fiender underveis. King of Meat mangler virkelig ikke noe på dette området.

Men her er haken - og du kan kalle meg en pessimist for å til og med gå i denne retningen, men det ser ut til å være en veldig vanlig trend i denne nåværende epoken i spillsektoren - det har vært mange andre flerspillerspill i det siste som debuterer med gode og overbevisende ideer, og som deretter rett og slett ikke klarer å opprettholde en spillerbase og med tiden blekner bort. Enten det er Rocket Arena, Knockout City, Hyper Scape, Roller Champions, Dreams, listen fortsetter. Jeg håper virkelig, virkelig håper at King of Meat ender opp med å følge banen til Fall Guys og ikke noen av disse andre oppriktig strålende ideene, men sannheten i saken er at bare samfunnet kan definere om et spill som dette er eller ikke er en suksess, og samfunnet har vært et vanskelig dyr å forutsi de siste årene.

Uansett håper jeg Glowmades prosjekt trives og lykkes, for det er noe så uanstrengt morsomt og enkelt med dette spillet som bare fungerer. Det er morsomt for alle aldre, spillbart for alle aldre, og takket være det brukergenererte designet med nivåbyggingspakken (som jeg ikke fikk testet) har det et nesten uendelig potensial for innhold. Forhåpentligvis vil det være nok til at King of Meat forblir en favoritt for mange om noen år.