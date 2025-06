King of the hill og Tulsa King-skuespilleren Jonathan Joss død 59 år gammel etter å ha blitt skutt i et homofobisk angrep

Jonathan Joss, skuespilleren som er mest kjent for sin tid som John Redcorn i King of the hill, samt hans opptredener i filmer og TV-serier som Parks and Recreation, True Grit, Tulsa King, og mer, har dessverre gått bort i en alder av 59 år.

Som det fremgår av en uttalelse fra Joss' ektemann Tristan Kern de Gonzales, ble Joss drept under et homofobisk angrep mot paret, etter at de kom tilbake til et tidligere hjem som hadde blitt brent ned.

"Da vi kom tilbake til stedet for å sjekke posten vår, oppdaget vi hodeskallen til en av hundene våre og seletøyet plassert godt synlig. Dette forårsaket alvorlig følelsesmessig stress hos oss begge," heter det i uttalelsen. "Mens vi gjorde dette, kom en mann bort til oss. Han begynte å rope voldelige homofobiske skjellsord mot oss. Deretter løftet han en pistol fra fanget sitt og skjøt. Jonathan og jeg hadde ingen våpen. Vi truet ikke noen. Vi sørget. Vi sto side om side. Da mannen skjøt, dyttet Jonathan meg unna. Han reddet livet mitt."

De Gonzales sier at han nå fokuserer på å beskytte Jonathans ettermæle og føre ham videre. Det er alltid trist når vi mister en skikkelse som Joss, men det føles like frustrerende å vite at han døde på grunn av en meningsløs voldshandling forårsaket av en uforklarlig mengde hat.

