King-presidenten om Microsoft-oppkjøpet har ført til noen endringer

Todd Green, Kings nåværende president, har sett mobilspillgiganten gjennom mange ulike faser. Da han begynte, var det et privat selskap, som deretter ble børsnotert. I 2016 ble det kjøpt opp av Activision, og for et par år siden ble det offisielt en del av Microsoft-familien. På tidspunktet for Activision Blizzard-oppkjøpet snakket mange om World of Warcraft eller Call of Duty som gode kjøp, men med 200 millioner spillere i måneden innen fingertuppene, kunne det å få King ha vært den største seieren for Microsoft.

I en samtale med Gamereactor forklarte Green at selv om ledelsen i King endres til tider, forblir filosofien til selskapet den samme, og det er å lage gode spill. "Vi fortsetter å bidra så godt vi kan til Xbox-gruppen. Det King tilbyr på en unik eller veldig uvanlig måte, er massiv skala. 200 millioner spillere i måneden er et enormt tilskudd til Xbox' rekkevidde. Vi har ekspertisen, den typen mobilbeherskelse som vi har utviklet over mange, mange år," sa Green.

"Vi er helt besatt av kvalitet. Og disse tingene er grunnlaget for selskapet som har vart veldig lenge, og som jeg tror vil vare veldig lenge i fremtiden. Så for å gjøre en lang historie kort: Ja, vi har skiftet eier. Ja, noen ting er annerledes på toppnivå. Men i praksis fortsetter selskapet å utvikle seg på dette solide fundamentet av stabile verdier, stabil praksis og stabil filosofi," forklarer Green.

Green fremhevet det faktum at rundt 50 % av spillinntektene kommer fra mobilområdet, noe som gir King og de ansatte "et enormt potensial". Selv med et godt grep om mobilområdet er det likevel ting Green ønsker å lære av et stort, gammelt selskap som Microsoft, og han er veldig spent på hvilken retning King vil gå med det. Han ga spesielt et nikk til den nye administrerende direktøren Asha Sharma, som du kan høre om i hele intervjuet nedenfor :