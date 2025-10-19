"King Trump" legger ut video av seg selv mens han flyr jagerfly og slipper avføring på demonstranter

HQ

Nå er det ikke uvanlig å se en ny AI-generert video lagt ut av Trump, som parodierer ett eller annet. Denne gangen delte den amerikanske presidenten et merkelig klipp som viser ham selv fly et jagerfly merket "King Trump" og slippe avføring på demonstranter nedenfor.

Den 19 sekunder lange videoen ser ut til å være en parodi på Top Gun-filmen fra 1986, og viser Trump iført krone og smilende mens han flyr over en amerikansk by før han slipper substansen ned på folkemengden under seg. Senere klippes det til New York, der flere demonstranter blir truffet.

Videoen kommer kort tid etter at massive "No Kings"-protester feide over byer i USA på lørdag. Demonstrantene uttrykte bekymring for at USAs president Donald Trump er i ferd med å konsolidere makten og undergrave andre deler av regjeringen.

Republikanerne avfeide demonstrasjonene som "hat-Amerika"-arrangementer. Demonstrasjonene, som fant sted i byer i USA som Chicago, Boston og Atlanta, markerer den tredje store protestbølgen siden Donald Trump kom tilbake til Det hvite hus.