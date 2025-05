Kingdom Come: Deliverance 2 - Brushes With Death

En kunstner i nød og mange oppdrag over hele verden venter i denne utvidelsen av Kingdom Come: Deliverance II. Det er uten tvil mitt favorittspill i år på grunn av den glimrende grafikken, de interessante karakterene, det flotte oppdragsdesignet og den nydelige musikken. Bohemia føltes som et levende sted, og det historiske detaljarbeidet som ble lagt ned i dette prosjektet var enestående. Det var en fryd å følge Henry på nye eventyr i den andre delen. I denne utvidelsen er det forventet flere oppdrag, flere møter med karakterer og flere vendinger i historien. Den er kanskje ikke like storslått som historien i grunnspillet, men den er god og verdt å bruke tid på.

HQ

Den nye nedlastbare pakken heter Brushes With Death. Og akkurat som det høres ut, handler det om farger. Vi møter Voyta, en kunstner som trenger hjelp, og som den barmhjertige samaritan vi er, bestemmer min Henry seg for å hjelpe ham med problemene hans. Han virker imidlertid litt merkelig, for han snakker med hodeskaller og vil ha tilbake penslene han har stjålet. Hvis du velger å hjelpe ham, får du 7-13 timer med eventyr. Jeg oppdaget ganske raskt at det er bedre å spille på en nyere lagringsfil. Det er fordi denne utvidelsen låses opp etter bryllupet allerede i akt 1. Du låser også opp noen nye funksjoner, rustninger og våpen.

Oppdragene er nesten alltid velskrevne og interessante. De er ikke blant de beste i grunnspillet, men de er heller ikke blant de dårligste. Kvaliteten på historiefortellingen er gjennomgående god. Det er akkurat passe langt for prislappen, selv om jeg selvfølgelig gjerne skulle hatt enda mer innhold. Dessverre er det ikke så mye mer enn en velskrevet historie. Det er bare én ny spillfunksjon, og det er at du nå kan male skjold. Jeg håper vi får samme mulighet med rustninger og klær i et fremtidig tillegg.

Når du låser opp muligheten til å tilpasse skjoldet ditt, kan du velge mellom et bredt spekter av alternativer. Du har muligheten til å virkelig skape ditt personlige skjold. Som du kanskje forventer, kan du selvfølgelig bruke det i kamp, noe som gjør det mer betydningsfullt for deg. Selv om det finnes nye våpen og rustninger, er det denne funksjonen som er høydepunktet i dette nedlastbare innholdet for meg. Jeg håper at Warhorse Studios implementerer flere av disse spill-lignende systemene med fremtidig innhold.

Apropos spillignende systemer, oppdragene fremhever også hvor sterke de originale systemene i grunnspillet er. Du kan bruke sniking, dialog, alkymi eller vold for å takle oppdragene. Dialogvalgene fører også til flere ulike løsninger og kan av og til resultere i nye problemer. Dessverre har historien svært lite med resten av spillet å gjøre. Dette er en frittstående utvidelse, og hvis du hadde håpet på nye spillsystemer og en fortsettelse av historien, er dette noe helt annet.

I min første kjøring av Kingdom Come Deliverance II berømmet jeg muligheten til å påvirke historiene på forskjellige måter, og dette gjelder også her. Derfor anbefaler jeg at du spiller dette innholdet tidligere i historien, slik at du kan veksle disse oppdragene med andre ting du ønsker å gjøre. Det vil også gi mer mening med tanke på hvordan den andre historien ender og hvor lite som står på spill for hovedpersonen vår med dette nye innholdet. Mer enn fire av oppdragene går ut på å plukke opp gjenstander og levere dem til en person. Dette krysser litt med de episke scenene mot slutten av basisspillet. Hvis du spiller dette innholdet med en ny karakter, passer det bedre inn i den overordnede historien.

Hvis jeg måtte velge, ville jeg ha likt litt mer innhold. Jeg skulle gjerne sett et lignende system for skjoldene, også for klær, tekstiler og rustninger. Det burde selvfølgelig være bygget inn i verdenen slik at hvis du kjøper maling av mønstre og farging av tekstiler, ville det koste forskjellige beløp avhengig av fargevalg. Noen farger vil også være mer sjeldne og vanskelige å finne. Fargen lilla er et eksempel på en farge som var både dyr og vanskelig å produsere i middelalderen. Jeg skulle også gjerne ha sett et element om gjenoppbygging av en landsby, slik som i første del. Dette kunne vært utdypet slik at det føles interessant og mer komplekst. Vi vet at det vil komme flere historier i dette formatet, og jeg håper vi får flere interessante spillelementer, som også påvirker eventyrene i grunnspillet.

Jeg har ikke oppdaget noen nye tekniske problemer som ikke var med i grunnspillet, bortsett fra ett. På konsoll har det vært en feil som skaper flimring og ting som lastes inn og ut av bildet. Jeg har også lagt merke til dette på PC. Trær og andre ting har en tendens til å blinke inn i bildet på visse avstander. Det er sjelden så omfattende at det plager meg, men det er verdt å nevne. Bortsett fra det er dette en fryd å spille, og det samme gjelder grunnspillet. Det er et av årets flotteste spill, og det er flott å se at Cryengine ikke bare blir brukt, men kan brukes til å bygge imponerende rollespill. Det er gledelig at det fungerer så feilfritt som dette gjør med tanke på hvor ødelagt det første var ved lanseringen. Lydbildet er også bra, med ny, velskrevet stemmeskuespill og fin musikk. Den nye musikken er behagelig og passer godt til historien, selv om det ikke er så mange nye stykker.

Oppsummert er dette mer av Kingdom Come: Deliverance 2. Historien vil ta deg mellom 7-12 timer å fullføre, avhengig av hvor raskt du gjør oppdragene. Med flere avslutninger og en mulighet til å bygge dette inn i gjennomspillingen relativt tidlig, får du mest mulig ut av denne pakken. Malingen av skjold er flott, og lar deg tilpasse karakteren din på flere måter enn tidligere. Jeg håper selvfølgelig at slike systemer blir lagt inn for alt annet du kan kle deg ut i. Oppdragene er ikke fullt så skarpe som i grunnspillet, men de er gode nok til at jeg kan anbefale dette til deg uten noen store klager. Grafiske feil til side, dette er et flott tillegg. Det gjør ikke mye nytt, men øker mengden innhold. Hvis du eier grunnspillet, er dette en anbefaling.