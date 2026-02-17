Kingdom Come: Deliverance II blir sannsynligvis lagt til Game Pass veldig snart

HQ

For 5-6 år siden hadde Xbox-teamets sosiale medier en fiktiv (vi antar at navnet er... tvilsomt) ansatt ved navn Melissa McGamePass, som pleide å sende kryptiske meldinger som ga ledetråder om hva som var på vei til tjenesten. Dette pleide å være ganske underholdende, og nå har Miss McGamePass blitt gjenopplivet.

I en ny e-post til Game Pass-ansatte skriver hun :

"Jeg burde ikke si for mye, men hvis du begynner å bli sulten på et morsomt eventyr, er alt jeg kan si at noe er i ferd med å bli levert til Xbox Game Pass."

Stavemåten av "delivered" er unektelig ganske mistenkelig lik en ledetråd, og med tanke på at Kingdom Come: Deliverance allerede er tilgjengelig på abonnementstjenesten, kan det i utgangspunktet bare dreie seg om oppfølgeren Kingdom Come: Deliverance II, ikke sant?

I begynnelsen av andre halvdel av hver måned pleier Microsoft å kunngjøre nye spill som kommer til Game Pass, og siden det er omtrent på den tiden nå, bør nye titler presenteres snart - og vi tror vi kjenner minst ett av dem.