Kingdom Come: Deliverance II får nye Capon-, Henry- og Mutt-plysjdyr

Hvis du har streifet gjennom de frodige skogene og solkyssede åkrene i Böhmen og tenkt at du vil bringe litt av middelalderen inn i verdenen din, så kan du det nå. En ny serie med Kingdom Come: Deliverance II plysjbamser har kommet i YouTooz' nettbutikk.

Du kan få deg en Henry-plysj på 9 tommer, en Hans Capon-plysj på 9 tommer komplett med et krus øl og antrekk klar til fest, og en Mutt-plysj på 9 tommer. Plysjbamsenes utseende er mye søtere og mer tegneserieaktig enn figurene i spillet. Mutt smiler med lukkede øyne som om han er den lykkeligste gutten i hele Bohemia.

Kingdom Come: Deliverance II plysj koster en god del for en plysj til $ 29.99 hver, men de er i begrenset opplag, så jeg antar at hvis du vil ha en, må du kanskje betale premium plysjprisen. Hvis plysj ikke er din greie, viste Warhorse også frem en dolk, kunstbok, sverd og - min personlige favoritt - frekke taverneskilt fra spillene.

