Kingdom Come: Deliverance II har solgt 6 millioner eksemplarer

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Kingdom Come: Deliverance II har offisielt solgt mer enn 6 millioner eksemplarer. Denne milepælen kommer over et år etter lanseringen, og er den siste prestasjonen for Warhorse Studios' RPG-oppfølger. Sist vi rapporterte om spillets salg, bekreftet vi at det var solgt 5 millioner eksemplarer per slutten av februar i år.

Gjennom en pressemelding bekrefter Deep Silver og Warhorse Studios at « Kingdom Come: Deliverance II » har solgt ytterligere en million eksemplarer på bare noen få måneder. For å feire dette har de satt spillet på tilbud under Steam Summer Sale, hvor du kan kjøpe det med 60 % rabatt. Forgjengeren, som viser Henry av Skalitz’ mer beskjedne begynnelse, er også på tilbud med 80 % rabatt. Det er også en ny oppdatering for « Kingdom Come: Deliverance II », som introduserer en narr som dukker opp på «Hangman’s Halter Tavern» og snakker om et nytt spill.

Oppfølgeren har ennå ikke nådd opp til det opprinnelige spillet når det gjelder antall solgte eksemplarer, ettersom «Kingdom Come: Deliverance» har solgt over 10 millioner eksemplarer siden det først ble utgitt. Oppfølgeren har imidlertid vist at den har stor utholdenhet, og vi tviler ikke på at vi ganske snart vil være tilbake for å snakke om nok en salgsmilepæl. Som et av de få storbudsjett-RPG-ene i sin sjanger, med like stort fokus på realisme som på et episk eventyr, finner «Kingdom Come: Deliverance» og oppfølgeren alltid en plass hos folk som er like interessert i historien som de er i å fordype seg i et nytt spill.