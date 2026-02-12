Kingdom Come: Deliverance II har solgt fem millioner eksemplarer

HQ

Utvikleren Warhorse Studios har nettopp avslørt at RPG-oppfølgeren Kingdom Come: Deliverance II nå har nådd en veldig imponerende salgsmilepæl. Kort tid etter at spillet feiret sitt første jubileum, har det blitt bekreftet at prosjektet har solgt fem millioner eksemplarer, en beundringsverdig bragd som viser nivået på interessen for spillet og serien fra fans over hele verden.

For å markere denne anledningen ble en kort uttalelse delt av Warhorse, som bemerker: "Bohemia ønsker nå fem millioner spillere velkommen, og vi er utrolig stolte av å se #KCD2 nå denne monumentale milepælen. Denne prestasjonen tilhører alle her på Warhorse Studios og vårt fantastiske fellesskap.

"Takk for at dere har vært med på denne reisen og gjort dette til en realitet!"

Har du spilt Kingdom Come: Deliverance II ennå? Hvis ikke, bør du lese anmeldelsen vår for å se om spillet er noe for deg.