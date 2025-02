Kingdom Come: Deliverance II knuste forgjengerens rekord i antall samtidige spillere på første dag

HQ

Det var tydelig fra den tidlige hypen at mange mennesker var ekstremt ivrige etter å spille Kingdom Come: Deliverance II. Det første spillet var allerede elsket, og med mer raffinement og med tanke på den nåværende mangelen på påkostede singleplayer-titler, forventet vi suksess.

Og ... det skjedde. Takket være SteamDB vet vi nå at det fikk en flying start, og på det meste var det 159 351 Steam-spillere som samtidig lajvet i middelalderen. Til sammenligning er 96 069 personer (også et veldig, veldig bra tall) det høyeste originalen klarte å nå i løpet av sine syv år på markedet. Det ble slått med god margin den første dagen, og man mistenker at oppfølgerens tall vil bli forbedret innen helgen.

Vi er selv veldig glad i Kingdom Come: Deliverance II og synes absolutt du bør lese vår anmeldelse der vi forklarer hvorfor dette er et spill du ikke bør gå glipp av, som også tilfeldigvis er en komplett tittel uten behov og DLC og dessuten fri for livetjeneste - noe vi ikke lenger kan ta for gitt.