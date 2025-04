Kingdom Come: Deliverance II legger til Hardcore-modus

HQ

Er du en av dem som synes Kingdom Come: Deliverance II var litt for barnevennlig og enkelt? Et spill for softies? Fortvil ikke, for Warhorse Studios har kunngjort at neste ukes store oppdatering vil introdusere Hardcore Mode.

En hardcore, realistisk opplevelse som begrenser alle nyttige funksjoner og også introduserer flere forskjellige negative fordeler som påvirker spilleren på forskjellige måter. Sjekk dem ut nedenfor :



Numbskull: Reduserer spillerens intelligens, noe som sannsynligvis vil påvirke ferdigheter og dialogalternativer.



Somnambulant: Kan innebære at rollefiguren går i søvne, noe som kan føre til uventede situasjoner.



Dårlig rygg: Begrenser hvor mye vekt spilleren kan bære, noe som gjør lagerstyring mer utfordrende.



Kresen spiser: Gjør at karakteren blir kresen på mat, noe som kan påvirke regenerering av helse og overlevelse.



Blyg: Kan påvirke sosiale interaksjoner og gjøre det vanskeligere å overtale eller påvirke NPC-er.



Svett: Får karakteren til å svette mer, noe som kan påvirke utholdenhet eller oppdagelse av fiender.



Menace: Får karakteren til å virke truende, noe som kan påvirke interaksjonen med andre.



Hangry Henry: Øker irritabiliteten når karakteren er sulten, noe som kan påvirke prestasjoner og interaksjoner.



Slagbart ansikt: Gjør det mer sannsynlig at NPC-er vil slåss med Henry.



Tung på foten: Gjør at rollefiguren lager mer lyd når den beveger seg, noe som kan påvirke stealth.



Kort sagt, nå har du enda en grunn til å spille et av årets beste spill så langt.

Vil du prøve Hardcore Mode?