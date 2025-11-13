Kingdom Come: Deliverance II passerer fire millioner solgte eksemplarer

HQ

Det har vært et virkelig festlig år for Warhorse Studios og deres middelalderske eventyrspill Kingdom Come: Deliverance II. For mange er det en av toppkandidatene til årets spill, og det gjorde et veldig sterkt inntrykk da det ble lansert. Og takket være flere utvidelser og kontinuerlig støtte har det bare fortsatt å vokse og bli stadig mer populært. Noe som også gjenspeiles tydelig i salgstallene - ettersom teamet nå rapporterer at de har klart å selge mer enn fire millioner eksemplarer av spillet.

I et innlegg på X takket teamet samfunnet for all innsatsen - modderne, fansen - alle som har vært involvert på noen måte og bidratt til Kingdom Come: Deliverance II.

"Vi kan ikke takke dere nok for at dere har hjulpet oss med å nå denne utrolige milepælen. Hver og en av dere - spillere, fans, moddere, skapere og mangeårige støttespillere - har gjort dette mulig. Fra alle oss i Warhorse, takk for at dere står ved Henrys side og tror på det vi gjør."

Spiller du fortsatt Kingdom Come: Deliverance II?