Kingdom Come: Deliverance II regissør forlater RPG-ene for å jobbe med en Kingdom Come-film

Daniel Vávra den kreative regissøren for Kingdom Come: Deliverance og oppfølgeren, forlater spillene for i stedet å ta Henry of Skalitz over til det store lerretet. Utvikleren, ofte kjent for sin liberale bruk av sosiale medier, forlater offisielt arbeidet med det neste spillet på Warhorse for i stedet å bringe en Kingdom Come-film til liv.

Dette kommer fra det tsjekkiske utsalgsstedet CzechCrunch, som snakket med Warhorse studiosjef Martin Frýldský om regissørens avgang. "Dan har en ny rolle. Dette er skapelsen av Kingdom Come-filmen," sa Frýldský (oversettelse via maskin.

"Vi har flyttet merkevaren Kingdom Come bort fra videospill en stund nå. Så langt er vi i tegneserier, konserter og turisme, men vi ble mest tiltrukket av film," fortsatte han. "Derfor jobber Dan og jeg for å komme på lerretet eller på filmlerretet. Det finnes også et manus i arbeidsversjonen."

Samtalene rundt utviklingen av Kingdom Come-filmen pågår fortsatt, og Frýldský sier at Warhorse ikke "bare ønsker å selge rettighetene, vi vil at filmen skal være det vi forestiller oss at vi er." Det er derfor spillets regissør har en så sentral rolle i utviklingen av filmen.

Selv om dette betyr at Vávra har forlatt det neste KCD-spillet, blir han fortsatt sett på som en del av Warhorse-teamet. "Å få Kingdom Come på lerretet i løpet av de neste årene er en annen milepæl vi ønsker å oppnå, og det er Dans nye rolle. Du møter ham ikke hver dag på kontoret, men i bredere forstand er han fortsatt en del av Warhorse," sier Frýldský.

Ville du sett en Kingdom Come-film?