Kingdom Come: Deliverance II-regissøren kritiserer The Outer Worlds 2s mangel på innovasjon

Det ser ut til at Kingdom Come: Deliverance II-regissør Daniel Vávra mener vi er i litt av et spor når det gjelder RPG-er med åpen verden. Selv om spillene fortsatt er fornøyelige (han ga tross alt The Outer Worlds 2 7/10 i karakter), mener Vávra at de mangler innovasjon.

"Det jeg synes er trist, er at selskapet og folkene som ga oss et av mine favorittspill noensinne (Fallout & New Vegas) ikke har klart, selv etter 15 år og med alle Microsofts penger og de nyeste teknologiske fremskrittene, å komme opp med en eneste ny spillmekanikk som kan ta denne velprøvde, men eldgamle formelen til et nytt sted", skrev Vávra på Twitter/X. "Kan noen av dere komme på en eneste ny spillmekanikk i The Outer Worlds som ikke allerede var med i Deus Ex eller de originale Fallout-spillene for mer enn 25 år siden? Jeg kan dessverre ikke det. Gi meg en levende, simulert verden! Ekte ikke-linearitet!"

Fans var raske til å påpeke under Vavras tweet at det er sannsynlig at de fleste av det opprinnelige teamet som jobbet hos Obsidian da det ga ut spill som Fallout: New Vegas sannsynligvis har gått videre. Det virker imidlertid som om regissørens kritikk stammer mer fra en følelse av at sjangeren tilsynelatende har nådd et platå uten at det har kommet noe virkelig nytt på flere tiår. Verdenene blir mer åpne, det er bedre grafikk, men i stor grad føles innvirkningen en spiller kan ha på sin egen historie, kjedelig. Dette er grunnen til at spill som har prøvd mer ikke-lineære tilnærminger som Kingdom Come: Deliverance II og Baldur's Gate III har høstet mye ros de siste årene.