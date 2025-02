Kingdom Come: Deliverance II - Tips for å komme i gang

HQ

Kingdom Come: Deliverance II er en enorm opplevelse, en oppgave du ikke bør ta lett på, for ellers kan du ende opp med å miste timevis av fremgang fordi du dør ute i den åpne verdenen. Det kan til tider være like utilgivende som det er oppslukende, men hvis du vil gjøre Bohemia til et sted som er like hyggelig å bo i som det er pent å se på, bør du følge disse tipsene.

Tips #1: Gjør litt av hovedoppdraget

Kingdom Come: Deliverance II har en ganske omfattende prolog. Det tar et par timer før du blir kastet ut i den åpne verdenen, og den umiddelbare trangen vil være å løpe i hvilken som helst retning og finne deg et sideoppdrag eller bare se hva kartet har å by på. Men du starter spillet stort sett helt naken, uten utstyr og ikke engang et sted å sove for å få litt sårt tiltrengt hvile og for å lagre spillet. Hvis du prøver å gå tilbake til Bozhenas hytte, der du starter spillet, vil hun sparke deg ut og behandle deg som en kriminell. I stedet bør du starte en av hovedoppdragene. Enten smeden eller mølleren vil gi deg et sted å hvile hodet og få litt mat, så mens du jakter på utstyr, har du i det minste et trygt sted å dra til.

Tips #2: Start begge hovedoppdragene

Dette er kanskje litt spesifikt, men det er verdt å nevne at du ikke er låst til verken smeden eller mølleren når du starter en av dem i spillets hovedoppdrag. Siden begge disse NPC-ene gir deg sideoppdrag, betyr det at du kan følge disse oppdragslinjene selv etter bryllupet (som er det overordnede målet ditt i starten av spillet). Både smedens og møllerens oppdrag vil føre til noen flotte bytter tidlig i spillet, som mørke klær til å stjele i eller en fin kølle og et skjold, samtidig som du lærer deg noen verdifulle spillmekanikker. Du trenger ikke å fullføre begge oppdragene, men det er best å starte med dem.

Tips #3: Velg noen på din egen størrelse

Nå som du har fått med deg noen ting fra hovedoppdragene, føler du deg sikkert mye tryggere på å utforske. Men når du begir deg ut i verden, må du passe på at du ikke møter på svært dyktige fiender, eller at du ikke møter på mer enn én fiende uten støtte, for den saks skyld. Kingdom Come: Deliverance IIs realisme betyr at med mindre du er på topp med våpenferdighetene dine, kan du ikke ta ned en pansret motstander uten betydelig beskyttelse selv. I vår gjennomspilling var vi heldige da en banditt overfalt oss, da noen lokale kjøpmenn overfalt banditten, slik at vi kunne plyndre liket hans for å få den startrustningen vi trengte. Så hvis du er ute etter å få litt utstyr fra likene du etterlater deg, må du bare sørge for at du kjemper mot noen med bare litt bedre utstyr enn ditt eget.

Tips #4: Tren

Jeg mener ikke at du skal dra ut i skogen og trene på Dragon Ball-trening, men at du skal ta oppdragene Combat Training I og II fra mester Tomcat, en NPC du kan møte i nomadeleiren like vest for der du starter spillet. Tomcat lærer deg gratis hvordan du skal slåss med sverd, inkludert det allmektige mesterslaget, som er et motangrep som gjør at du kan få inn et treff mot en motstander så lenge du svinger fra motsatt retning. En-mot-en-dueller blir mye mer overkommelige når du har lært disse triksene, og du vil garantert føle deg tryggere når sverdet trekkes.

Tips nr. 5: Finn dine dyrefeller

I starten av spillet får Henry, som en Disney-prinsesse, selskap av to dyr på eventyret sitt: Pebbles og Mutt. Mutt, din hundekamerat, har sitt eget oppdrag som du må finne, så det er bare å fullføre det oppdraget hvis du vil ha ham ved din side, men Pebbles er litt vanskeligere å finne. Du finner din trofaste hest i Semine-stallen, som ligger sørvest på kartet. Når du har funnet henne, kan du overtale stalleieren til å gi deg Pebblles gratis, eller så må du betale en avgift for henne. Hvis du ikke liker Pebbles, får du senere i spillet muligheten til å få en annen hest, eller du kan også registrere ville eller stjålne hester du finner hos en fyr i nomadeleiren. Men du havner i helvete hvis du forlater Pebbles, så vær forsiktig med hvor hjerteløs du vil være.

Tips #6: Ta vare på deg selv og varene dine

På Kingdom Come: Deliverance II trenger du ikke bare søvn som nevnt, du trenger også mat og å holde deg ren. Du kan vaske deg ved et vannkar, men hvis du virkelig vil skrape blod og skitt av klærne dine, bør du finne såpe og et lokalt vaskeri. Hvis du vil få hygienen i toppform, bør du besøke et badehus. Når det gjelder mat, kan det være fristende å ta med seg så mye mat du kan bære, men sørg i det minste for å tilberede maten slik at den ikke blir dårlig så raskt. Tørking eller røyking av mat gjør at den varer mye lenger, men uansett hva du gjør med den, må du holde øye med den, slik at du ikke forgifter og dreper deg selv med dårlig ost, slik vi gjorde i gjennomspillingen vår.

Tips nr. 7: Variasjon er krydderet i middelalderens liv

Selv om det er flott hvis du har en idé om hvilken Henry du vil ha, er det verdt å merke seg at det er mange store endringer i Kingdom Come: Deliverance II, spesielt i spillets kamp, noe som betyr at du kanskje synes et annet våpen er mer givende. Etter å ha vært forpliktet til lange sverd i det første spillet, tok vi Henry i en mer smidig retning med kortere kniver denne gangen, og droppet skjold helt. Selv om du i utgangspunktet har lyst til å være snikende, er det ingenting som hindrer deg i å gripe en kølle og slå inn noen skjold.

La oss få vite om du har noen tips du vil gi til nybegynnere på Kingdom Come: Deliverance II, og lykke til på eventyr i middelalderens Bohemia!