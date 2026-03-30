Kingdom Come: Deliverance II Utvikler sparket og angivelig erstattet med AI

En tidligere utvikler hos Warhorse Studios, selskapet bak Kingdom Come: Deliverance, dets DLC-er og oppfølgere, har blitt permittert, tilsynelatende ut av det blå, ettersom selskapet angivelig ser ut til å erstatte hans rolle med AI. Utvikleren, som kaller seg Max H, ble verifisert av Reddit mods som en offisiell Warhorse-utvikler, som jobbet i selskapet i rundt tre år.

Reddit var også der utvikleren delte historien om avskjedigelsen, som kom ut av ingenting og var utrolig plutselig. Den 27. mars ble Max H invitert til et møte. Der fikk han beskjed om at han ville få sparken, "i et forsøk på å 'gjøre selskapet mer effektivt' og 'spare økonomi'." Han fikk også beskjed om at stillingen hans ville bli overflødiggjort til fordel for bruk av AI-oversettelser.

"Dette kom som et stort sjokk på meg, for selv om diskusjonen om å bruke kunstig intelligens til oversettelser hadde vært oppe mange ganger tidligere, noe jeg alltid var sterkt og høylytt imot, men aldri i en slik grad at det faktisk kunne koste meg jobben i fremtiden. Jeg hadde selvfølgelig tenkt på det mange ganger, men jeg trodde naivt nok at arbeidet mitt på WHS var verdsatt nok til at jeg ikke var i umiddelbar fare," skrev Max H i innlegget sitt.

Dette innlegget er ikke ment som hat mot Warhorse, for Max H skriver at han ønsker studioet og de som fortsatt jobber der det beste. Folk bør ikke anmelde bombespill eller noe sånt, og i stedet er dette ment mer som en PSA for å fortelle spillere hvordan AI allerede påvirker spillindustrien som helhet.

"Jeg føler meg utrolig forrådt av ledelsen i selskapet jeg har blitt veldig glad i de siste nesten fire årene, og jeg er sønderknust over at jeg ikke kommer til å se mine venner og kolleger på kontoret hver dag. Jeg vil at du skal vite at den økende bruken av kunstig intelligens i stor grad påvirker folk i spillbransjen og mange andre, og jeg syntes du burde vite hvor mye selskapet som lager spillene du elsker, verdsetter arbeidet til sine ansatte, for ikke å snakke om miljøet," skrev Max H.

Warhorse selv har ennå ikke kommentert oppsigelsene, men skulle det komme en offisiell uttalelse, vil vi forsøke å oppdatere denne saken med mer informasjon.