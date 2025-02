Kingdom Come: Deliverance II utviklere og skuespillere auksjonerer bort signerte Collector's Editions til veldedighet

HQ

Mens Warhorse nyter fortsatt suksess med utgivelsen av Kingdom Come: Deliverance II, har studioet bestemt seg for å gi noe tilbake via en ny veldedighetsauksjon for signerte eksemplarer av Collector's Edition av spillet.

Collector's Edition kommer i en stor eske og inneholder grunnspillet, en statue av Henry på hesten Pebbles, et tøykart, et håpsbrev, pins og kort. Du får også godbiter i spillet, som litt kosmetikk, utvidelsespasset og et bonusoppdrag.

Veldedighetsversjonen har imidlertid et spesielt tillegg, ettersom den er signert av sentrale medlemmer av utviklingsteamet og skuespillerne til Henry og Sir Hans Capon, Tom McKay og Luke Dale. Inntektene fra auksjonen vil gå til Cesta Domů i Praha, en veldedig organisasjon som gir pleie ved livets slutt til de som trenger det.

