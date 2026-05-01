Kingdom Come: Deliverance II-skaperne bekrefter nytt RPG, men vil ikke si om det er KCD III eller det ryktede Ringenes Herre-prosjektet

Hvis Warhorse Studios for bare noen måneder siden hadde bekreftet at de jobbet med et annet RPG, ville vi alle bare anta at det var Kingdom Come: Deliverance III. Nylige rykter pekte imidlertid på at utvikleren også jobbet med et Lord of the Rings RPG, og nå kan det være tilfelle at Warhorse bytter Bohemia mot Middle-earth.

Over på Reddit, teamet bak Kingdom Come: Deliverance og dens oppfølger vert for en AMA. Der ble de selvfølgelig spurt om fremtiden, og Warhorses innholdsdirektør Ondřej Bittner sa at selv om de ikke kan avsløre hva de jobber med. Noe er på vei.

"Vi jobber hardt med ... noe. Vi kan selvsagt ikke avsløre noen detaljer, men jeg kan fortelle at det er et enormt oppslukende RPG," sa han.

Community manager Tom Grey svarte direkte på ryktene, men ga ikke et ja eller nei på om vi får et Lord of the Rings RPG. Det ser ut til at vi bare får fullstendige bekreftelser på fremtidige prosjekter når de er helt klare til å gå. Det virker tvilsomt at Warhorse ville jobbe med en Lord of the Rings RPG mens du lager Kingdom Come: Deliverance III, ettersom studioet ikke er det største, og selv med over 100 ansatte, lager et spill på størrelse med Kingdom Come: Deliverance eller oppfølgeren trenger all den arbeidskraften den kan få.