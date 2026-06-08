Kingdom Hearts-inspirert 3D-plattformspill Duskfade vil ta 15-20 timer å fullføre

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I løpet av den siste helgen sluttet utvikleren Weird Beluga seg til utallige andre i å dele en oppdatering om deres kommende tittel, da studioet var til stede for å dele ikke bare den nøyaktige lanseringsdatoen for Jak & Daxter og Kingdom Hearts-inspirert Duskfade, men også for å avsløre at prosjektet også kommer til Nintendo Switch 2.

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Med en lansering satt til 13. august på PC, PS5, Xbox Series X / S og Switch 2 nå også, hadde vi nylig også sjansen til å snakke med narrativ designer Ricardo Chorques Mesa om spillet, i et intervju du kan lese i sin helhet her.

Under den samtalen spurte vi om den forventede lengden på Duskfade, som Chorques Mesa fortalte oss følgende.

"Basert på spilltestingene vi nylig har gjennomført, kan vi bekrefte at Duskfades spilletid er mellom 15 og 20 timer, avhengig av hvor mange hemmeligheter du velger å jakte på."

I det fullstendige intervjuet spurte vi også om spillets linearitet, Weird Belugas holdning til bruk av AI i utviklingen, deres filosofi om vanskelighetsgrad og mer.