Kingdom Hearts IV får en lanseringsperiode

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På Disneys D23: The Ultimate Disney Fan Event fredag kveld fikk vi en ny trailer for « Kingdom Hearts IV, som avslører at Pixars «Coco» vil være med i spillet.

Samtidig ble det kunngjort et lanseringsvindu, der spillet skal lanseres mot slutten av 2027, så vi må vente litt lenger.

Men det kom flere nyheter, da «Kingdom Hearts: The Series» også ble annonsert. Det blir en animert serie inspirert av spillene, og den skal ha premiere på Disney+. Det ble også bekreftet at Tetsuya Nomura skal være involvert i serien. Det er foreløpig ingen lanseringsdato for «Kingdom Hearts: The Series».

Sjekk ut den nye og imponerende traileren for « Kingdom Hearts IV fra D23 2026-presentasjonen nedenfor. « Kingdom Hearts IV kommer ut på Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 og PC mot slutten av 2027.