Kingdom Hearts IV vil tilbakestille serien

Kingdom Hearts-serien får ofte skryt for sin intrikate historiefortelling og historie, men i et intervju med YoungJump har til og med serieskaperen Testuya Nomura avslørt at han må gå til YouTube for å huske gamle plottpunkter og detaljer. Så kompleks er serien.

I det samme intervjuet avslørte Nomura også noen viktige detaljer om Kingdom Hearts IV, og hva det kommer til å gjøre for den overordnede historien. "Både Kingdom Hearts Missing Link og Kingdom Hearts IV blir laget med et sterkere fokus på å være nye titler i stedet for oppfølgere," sa han. "Jeg tenker på Missing Link og IV som en nullstilling. Jeg ønsket å avslutte med "III", eller rettere sagt tilbakestille den, så jeg utnevnte nye forfattere og laget til og med en ny logo slik at det skulle bli lettere for nye folk å komme inn i den."

Nomura snakket også litt om at serien til slutt vil ha en avslutning. Kingdom Hearts IV kan sees på som en tilbakestilling, men det vil fortsatt jobbe mot den avslutningen på fortellingen. Soras berømte replikk fra det første spillet om hvorvidt noe av det han ser er ekte eller ikke, vil også bli løst, så det vil være noe her for langvarige fans.

Kingdom Hearts IV er under utvikling.