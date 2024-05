Kingdom of the Planet of the Apes erobrer kinosalene i USA med en åpningsdag på 22 millioner dollar

HQ

Med bare tre filmer som så langt har spilt inn over 500 millioner dollar (Kung Fu Panda 4, Godzilla x Kong: The New Empire og Dune: Part Two), har 2024 vært ganske fraværende når det gjelder store blockbuster-suksesser. Dette kan imidlertid være i ferd med å endre seg snart, ettersom Kingdom of the Planet of the Apes har hatt en ganske vanvittig start på det amerikanske billettkontoret.

Den siste filmen i serien spilte inn 22,2 millioner dollar på åpningsdagen fra 4 075 kinoer, inkludert 6,6 millioner dollar i forhåndsvisninger torsdag kveld. Det anslås at den vil tjene inn 52-26 millioner dollar i sin debuthelg, noe som ifølge Variety er på nivå med de tre siste filmene.

Kritisk sett ser det også ganske bra ut for blockbusteren. På IMDb har den en score på 7,4/10 og på Rotten Tomatoes har den en rating på 80 %.