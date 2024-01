Kingdom of the Planet of the Apes kommer på kino to uker tidligere enn forventet

HQ

Fans vil kunne se Kingdom of the Planet of the Apes hele to uker tidligere enn forventet. Den Wes Ball-regisserte filmen får nå kinopremiere 10. mai i stedet for den tidligere datoen 24. mai 2024.

Dermed unngår filmen å kollidere med andre storfilmer som Furiosa: A Mad Max Saga og The Garfield Movie. Med den nye lanseringsdatoen vil filmen i stedet konkurrere med Amy Winehouse-biografien Back to Black.

Synopsis for Kingdom of the Planet of the Apes lyder slik: "Mange år etter Caesars regjeringstid legger en ung ape ut på en reise som får ham til å stille spørsmål ved alt han har lært om fortiden og ta valg som vil definere fremtiden for både aper og mennesker."

