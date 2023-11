Kingdom of the Planet of the Apes-trailer viser apene herske over verden

Andy Serkis brukte ganske store ord da han snakket om Kingdom of the Planet of the Apes tidligere i år, noe som fikk Alex til å håpe at en trailer virkelig ville "blow people minds". Nå kan du dømme selv.

20th Century har sluppet den første såkalte teaser-traileren til Kingdom of the Planet of the Apes, og bekrefter at apene har blitt den dominerende arten mens menneskene lever i skyggen av dem. Ikke at verden blir bedre av den grunn, for det finnes fortsatt stridende fraksjoner med ulike meninger blant apene, og det virker som om mange har glemt hvordan det var da Caesar startet det hele for flere generasjoner siden.

Regn med å få vite og se mye mer de neste månedene, for Kingdom of the Planet of the Apes kommer ikke før 24. mai.