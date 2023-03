Kingdom of the Planet of the Apes vil "blåse folk over ende"

Andy Serkis, som ledet den moderne Planet of the Apes-trilogien som hovedpersonen Caesar, mener at den neste filmen i serien vil "blåse folk over ende."

Da han snakket med CinemaBlend virket Serkis utrolig spent på hva Kingdom of the Planet of the Apes har å tilby, selv om han ikke vil være involvert denne gangen.

"Jeg tror Wes Ball kommer til å gjøre en fantastisk jobb med denne filmen. Jeg tror det er, fra det jeg har hørt og det jeg har sett, noen fantastiske konseptuelle kunstverk. Og der de har valgt å lande historien og gå videre med neste iterasjon, tror jeg det kommer til å blåse folk over ende."

Kingdom of the Planet of the Apes er nå ferdig filmet, og er klar for full utgivelse neste år. Forhåpentligvis kan vi se noen trailere og slik før den tida slik at vi får en indikasjon på om Serkis vet hva han snakker om.