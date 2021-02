King's Bounty II utsatt til august

Du ser på Annonser

Det har vært mange forsinkelser dette året allerede, der blant annet store titler som Hogwarts Legacy og The Lord of the Rings: Gollum har blitt utsatt til 2022 samt at mindre spill som eksempelvis Prince of Persia: The Sands of Time Remake og Riders Republic også har måttet utsettes. Nå meddeler utvikleren 1C Entertainment at også de har dårlige nyheter å komme med, da King's Bounty II nå har blitt utsatt til høsten i stedet for å lanseres i mars som planlagt.

Nå er det den 24. august som gjelder for at utviklerne skal få mer tid til å polere og kvalitetssjekke. Det er verdt å nevne at dette er spillets andre utsettelse, og at det egentlig skulle ha premiere i 2020. Produsent Denis Maltzev kommenterer:

"We are currently at a stage where the game is complete and playable, but we need more time to finish playtesting, fixing, polishing, and postponing launch will give us the precious months to balancing phase, much needed for such important project for us, with its ambitious, open world, its complex narrative, deep Turn-Based Tactical and RPG mechanics."

Det første King's Bounty ble faktisk sluppet i 1990, så noen måneder ekstra ventetid er vel ikke akkurat verdens undergang. Men det er likevel kjipt å måtte vente ekstra på noe man har gledet seg til.

