Kings League vil bli sendt på DAZN, inkludert Kings World Cup Nations 2026 over hele verden

Kings League, fotballformatet som ble opprettet i Spania i 2023 av Gerard Piqué, med kortere, mer dynamiske kamper med spesielle regler og en stor tilstedeværelse fra streamere, vil hoppe fra Twitch til DAZN i 2026, og starter med Kings World Cup Nations 2026, som vil finne sted i Brasil mellom 3. og 17. januar. Etter det vil de vanlige lokale ligaene i Kings League i Spania, Italia og Tyskland, som løper fra mars til mai, bli sendt på DAZN.

DAZN planlegger å tiltrekke seg nye abonnenter med denne konkurransen, som har blitt populær blant unge mennesker som foretrekker å se populære streamere og kjendiser, samt kortere og ofte mer begivenhetsrike kamper enn de vanlige fotballkonkurransene.

På denne måten vil Kings World Cup Nations være gratis å se på de fleste DAZN-markeder rundt om i verden (med unntak av Frankrike, der det vil være betalt innhold). Konkurransen vil bli inkludert i de fleste av plattformens markeder: de fleste europeiske markeder, de fleste asiatiske markeder, Canada, Oseania og Afrika sør for Sahara, med 20 landslag og kjente personer involvert som kapteiner (Robert Lewandowski for Polen, Wesley Sneijder for Nederland, Arturo Vidal for Chile, Kun Agüero for Argentina, James Rodríguez for Colombia; og Ronaldo Nazário som turneringspresident).

Etter det løper de ordinære Kings League-sesongene fra mars til mai 2026, og de vil bli inkludert som betalt innhold i Spania, Italia og Tyskland.

"Kings League representerer den typen innovasjon fansen ønsker fra sporten", sier Shay Segev, administrerende direktør i DAZN, mens Djamel Agaoua, administrerende direktør i Kings League, sier at DAZN vil "sørge for at millioner av hjem har muligheten til å se Kings World Cup Nations og andre konkurranser i 2026."