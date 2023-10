Kingsman-regissøren vil starte Star Wars på nytt

HQ

George Lucas' science fiction-univers har mildt sagt gjennomgått litt av en forvandling etter at Disney tok over og kjøpte hele greia for en del år siden. Om det er bra eller ikke, er et tema som diskuteres heftig blant fansen. Kingsman-regissør Matthew Vaughn mener derimot at Star Wars har mistet sin magi. Noe han nylig diskuterte åpent i podcasten Happy Sad Confused.

Vaughn sa at hvis han hadde fått bestemme, ville han ha valgt å starte fra bunnen av og reboote Luke Skywalker. Han nevnte også hvordan franchiser har tatt fullstendig over Hollywood og at alt handler om penger.

"Studioene, det er som hvilken som helst kunstnerisk form. Musikkbransjen, filmer, mote... finansieringen og handelen har tatt over det kreative. Det betyr alltid at man gjør det bra på kort sikt, men på lang sikt dreper man alt. Det er det som skjer nå - med film, musikk og kunst. Kommersialiseringen tok over, og nå begynner pendelen å svinge tilbake. Kreativitet bør alltid være drivkraften bak enhver beslutning, og så bør man tenke på hvordan man kan tjene penger på det etterpå. Hvis du prøver å tjene penger på forhånd, dreper du noen flotte franchiser."

Han nevnte også at det hadde vært litt av en drøm å jobbe med Star Wars.

For meg er det å lage en Star Wars-film å leke med figurene jeg elsker. Hvis de sa til meg at de skulle starte 'Star Wars' på nytt og faktisk ha Luke Skywalker, Solo og Vader og gjøre din versjon av den. Alle ville sagt at du er en idiot som prøver, men det ville begeistret meg."

Hva tror du, ville en fullstendig reboot av Star Wars fungere?