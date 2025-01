Kingston DC600M Data Center 2,5" SATA SSD

HQ

Kingston DC600M 3840 GB SSD er en disk som er skreddersydd for bedriftsmiljøer som krever pålitelighet, konsistens og utholdenhet i lagringsløsninger. Selv om den ikke skriker "flashy" eller "banebrytende" som noen av de NVMe-baserte diskene, henvender SATA III-grensesnittet og de spesialiserte funksjonene seg til en bestemt målgruppe: datasentre og bedriftsapplikasjoner som prioriterer stabilitet og forutsigbarhet fremfor rå hastighet.

Rett ut av esken fremstår DC600M som en robust og beskjeden 2,5" SATA SSD. Den kompakte designen er tilpasset standard datasenterkonfigurasjoner, og det er tydelig at Kingston har prioritert det praktiske her. Metallkabinettet er slitesterkt og bygget for å tåle miljøer med høy belastning. Selv om den kanskje ikke vekker oppsikt med sin estetikk, handler ikke denne disken om utseende - det handler om ytelse og pålitelighet der det teller. SATA III SSD-er har som kategori et klart ytelsestak på grunn av grensesnittets begrensning på 6 Gbps. DC600M avviker ikke mye fra disse begrensningene, men presser dem til det ytterste. Kingston hevder sekvensielle lesehastigheter på opptil 560 MB/s og skrivehastigheter på opptil 530 MB/s, noe som stort sett er det maksimale du vil se på dette grensesnittet. Under testingen vår var disse tallene konsistente på tvers av store filoverføringer, noe som er kritisk for arbeidsmengder i bedrifter som er avhengige av vedvarende ytelse.

Der DC600M imidlertid briljerer, er i IOPS (Input/Output Operations Per Second) for tilfeldige lesninger og skrivinger. Med opptil 94 000 IOPS ved lesing og 78 000 IOPS ved skriving, kan denne disken enkelt håndtere blandede arbeidsbelastninger som virtualisering eller databaseoperasjoner. Den slår ingen hastighetsrekorder sammenlignet med NVMe-disker, men når det gjelder SATA, er den blant de beste i klassen. "M"-en i DC600M står for "blandet bruk", og det er akkurat der den utmerker seg. Denne disken er designet for arbeidsmengder som balanserer lesetunge og skrivetunge oppgaver, og den har utmerket utholdenhet og konsistens. Kingston oppgir en Total Bytes Written (TBW)-klassifisering på 4640 TB for 3840 GB-modellen, noe som betyr at du kan skrive over 4 petabyte med data før disken begynner å vise tegn til slitasje. For bedrifter som driver 24/7-drift, er dette nivået av holdbarhet betryggende.

En annen viktig funksjon er beskyttelsen mot strømbrudd. De innebygde kondensatorene beskytter dataintegriteten ved uventede strømbrudd, og sørger for at ingen data går tapt i de kritiske sekundene når diskens hurtigbuffer må tømmes. For et datasentermiljø er denne funksjonen ikke til forhandling, og Kingston leverer her. Disken støtter også ende-til-ende-beskyttelse av dataveien, noe som sikrer at dataene forblir nøyaktige mens de beveger seg gjennom disken. Dette er avgjørende i miljøer der datakorrupsjon kan få katastrofale konsekvenser.

Med sine 3840 GB tilbyr denne modellen rikelig med lagringsplass for de fleste bedriftsbehov. Enten det dreier seg om virtuelle maskiner, databaser eller cache-lagring av data som brukes ofte, gir denne disken en solid balanse mellom kapasitet og ytelse. Og siden den bruker den allestedsnærværende 2,5" SATA-formfaktoren, er den enkel å installere i eksisterende infrastrukturer uten å kreve kostbare oppgraderinger. Den er selvfølgelig også tilgjengelig i både større og mindre størrelser, men for vårt bruk var den medfølgende 3840 GB akkurat passe stor nok. For bedrifter som skalerer opp lagringsarrayer, støtter DC600M også hot-swapping, slik at stasjoner kan byttes ut eller legges til uten driftsstans - en nøkkelfunksjon for å holde driften i gang.

Denne disken er ikke for gamere eller kreative personer som er ute etter raske lastetider eller rask filgjengivelse; den er for datasentre, skytjenesteleverandører og bedrifter som kjører virksomhetskritiske applikasjoner. Bruksområder inkluderer :

Virtualisering: Håndterer enkelt flere virtuelle maskiner på grunn av den konsistente ytelsen.



Nettverk for innholdslevering (CDN): Høy utholdenhet og pålitelighet gjør den perfekt til lagring og servering av data som brukes ofte.



Databaseadministrasjon: Optimalisering for blandet bruk sikrer raske responstider for transaksjonelle arbeidsmengder.



Sikkerhetskopiløsninger: Høy kapasitet og pålitelighet gjør den til et utmerket valg for sikkerhetskopiering.



For å runde av, kan vi uten tvil si at Kingston DC600M 3840 GB SSD er et bunnsolid valg for bedrifter. Spesielt de som krever pålitelighet, konsistens og skalerbarhet i sine lagringsløsninger. Det er ikke den raskeste SSD-en på markedet, men det trenger den heller ikke å være. I stedet fokuserer den på å utmerke seg der det betyr mest: utholdenhet, pålitelighet og dataintegritet.

For datasentre og bedriftsmiljøer som er avhengige av SATA-infrastrukturer, er DC600M vanskelig å slå. Den tilbyr en balansert blanding av ytelse og holdbarhet, noe som gjør den til en utmerket investering for virksomheter som prioriterer oppetid og jevn drift. Hvis du er på utkikk etter en pålitelig arbeidshest for blandede bruksområder, er Kingston DC600M akkurat det du trenger.