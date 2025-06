Kingston Fury Renegade G5

Kingston har endelig lansert en PCIe 5.0-disk, ikke overraskende kalt "G5". Årsaken til forsinkelsen er sannsynligvis at de ønsket å nå 14 000+ MB/s-segmentet - den virkelig hardcore delen - også kjent som 5.0x4. Av åpenbare grunner har vi ikke hatt mulighet til å teste disken tidligere, men vi har generelt gode erfaringer med Kingston når det gjelder pålitelighet, og anbefaler generelt å holde oss til merkenavn når det gjelder skjørt minne og RAM.

Prisen ligger på rundt 300 pund for 2 TB-modellen vi har testet her. Prisforskjellen med og uten kjøler er ca. 10 pund, uansett modell. 4 TB-modellen koster litt over £560. Det er fortsatt litt dyrt etter min mening, men på den annen side kan du egentlig ikke klage på ytelsen.

Minnet er 3D TLC NAND i 218 lag, som brukes av mange andre. Det er relativt billig å produsere, varer i mange år, og som du kan lese i begynnelsen av denne teksten, er det raskt. Ulempen er at det ikke tåler like mange skrivesykluser, men det kan man kompensere for ved å putte mer av det i produktet og dermed oppnå samme holdbarhet, uten at det koster så mye.

Kingston bruker en SM2508-kontroller, som er kjent for å være ekstra strømeffektiv i styringen av de enkelte cellene. Det er 1 GB hurtigbuffer per 1 TB harddiskkapasitet. Disken leveres med fem års garanti, men siden MTBF (Mean Time Between Failures) - dvs. den forventede levetiden til disken - er oppgitt til to millioner timer (tilsvarende 228 år), kan du trygt forvente mer enn bare fem års levetid. I tillegg er utholdenheten - dvs. hvor mye data som kan skrives på disken - én petabyte per TB kapasitet. I dette tilfellet, med 2 TB, betyr det at det kan skrives på disken med maksimal hastighet uten avbrudd eller nedgang i over 54 timer i strekk.

Den teoretiske overføringshastigheten er oppgitt til 14 700 MB/s. Det høyeste vi målte var 14 398 MB/s. Ikke helt der oppe - men da vi kjørte en annen test (CrystalDisk), nådde vi 14 759 MB/s i lesehastighet og 14 099 MB/s i skrivehastighet. Ulike programvarer tester på ulike måter med ulike datamengder i varierende blokkstørrelser, så resultatene er aldri identiske med virkeligheten. Jeg tar ofte en manuell sikkerhetskopi av ca. 700 GB data - noe av det skal bare flyttes, noe skal flyttes og overskrives - og selv om det er de samme harddiskene som overfører dataene, varierer hastigheten og spesielt den totale tiden enormt. Store datamengder kan noen ganger falle ned til rundt 350 MB/s. For eksempel viste ATTO Benchmark hastigheter som var 700-800 MB/s lavere enn CrystalDisk, og mine manuelle overføringer var omtrent halvparten av CrystalDisks målinger.

Stasjonen blir ikke veldig varm, rundt 35 grader. Det er utmerket, men faktisk så kjølig at det kan påvirke hastigheten. Minnecellene har en optimal driftstemperatur, som, hvis jeg husker riktig, er litt høyere. Prisen er høy for 2 TB, men generelt er prisen for harddisker som kan levere 14 500+ MB/s alltid høy. Hver gang du går litt opp i hastighet på PCIe 5.0-baserte NVMe-disker, øker prisen betydelig. Jeg skulle gjerne sett at de laget en versjon med for eksempel 10 000 MB/s og en pris på 180 pund. Men på den annen side er det forståelig at de kun ønsker å tilby et produkt i den absolutte toppklassen - og prisen gjenspeiler det.