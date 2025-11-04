Kingston Fury Renegade G5 8TB

PCIe 5.0-disker med 8 TB og 16 TB kapasitet har vært sjeldne utenfor noen få markeder. Siden jeg bor i Europa og er veldig avhengig av videospill, trenger jeg virkelig store disker, siden hovedkortet mitt bare støtter noen få. I realiteten kunne jeg klart meg med en tredje- eller fjerdegenerasjons NVMe-disk, men de kommer rett og slett ikke i den kapasiteten jeg trenger.

Kingstons Fury Renegade G5 -serie fungerer, i likhet med mange andre disker, uten kjøleribbe, og bruker i stedet et ledende materiale på toppen som ser ut som et klistremerke. Siden de fleste hovedkort ikke tilbyr mye fleksibilitet, og standard kjøleribber sjelden passer godt med disker som har sine egne, har jeg kommet til å foretrekke disker som er designet på denne måten. Så plusspoeng til Kingston.

Den bruker en standardkonfigurasjon med 1 GB DDR4-minne som hurtigbuffer per 1 TB lagringsplass, sammen med SM2508 -kontrolleren, som er kjent for sin effektivitet, noe som er avgjørende når hver 0,1 watt strømforbruk teller. Til sammenligning er det maksimale strømforbruket 9,5 W, mens de fleste konkurrentene trekker 12-14 W. Selv om den sjelden bruker så mye strøm, er det likevel en imponerende oppvisning i termisk effektivitet. Enda viktigere er det at den ikke krever aktiv kjøling, slik noen kontrollere gjør. Disken kjørte mellom 48-53 °C under belastning, noe som er helt greit: Lave temperaturer er ikke ideelt for NVMe-disker, og svært høye temperaturer kan forårsake skade. Selv en makstemperatur på 65 °C i korte perioder er godt innenfor trygge grenser, og dette ble testet på en datamaskin som var konfigurert for stille drift, ikke på vår testbenk med høy luftstrøm.

Dette er også grunnen til at testresultatene forvirrer meg litt. Kontrolleren ble lansert i fjor, så kanskje den trenger en fastvareoppdatering, for jeg nådde ikke de lovede hastighetene. Mens skrivehastigheten var svært nær 13 612 MB/s med hurtigbuffer, var lesehastigheten på 14 000 MB/s ikke i nærheten av de lovede 14 800 MB/s, og traff veggen ved 12 283 MB/s. Det kan virke lite ved disse hastighetene, men jeg har blitt vant til at de fleste stasjoner holder seg innenfor 1 % av sine nominelle makshastigheter, og ofte overgår dem. Et underskudd på 17 % er for mye, og det er med hurtigbuffer aktivert. Husk alltid at når DRAM-hurtigbufferen (8 GB i dette tilfellet) er brukt opp, vil ytelsen synke ytterligere ved svært store filoverføringer.

Minnet er TLC NAND, plassert på et 12-lags PCB. Når flere moduler stables, kommer vekten opp i heftige 9,2 g, noe som er ganske mye for en NVMe-stasjon. Det gjør imidlertid at den føles mye mindre sprø og skjør enn de fleste NVMe-stasjoner.

Det som er langt mer interessant for forbrukerne, er MTBF-vurderingen. I likhet med sine mindre søsken er Kingstons nyere NVMe-generasjoner ekstremt holdbare, med en forventet levetid på rundt 228 år. Med andre ord skal disse diskene i gjennomsnitt fungere i to millioner timer før de svikter. Yngre lesere som bare har kjent til SSD-basert lagring, er kanskje ikke klar over det, men i gamle dager med mekaniske harddisker levde alt som var eldre enn tre år på lånt tid på grunn av slitasje.

Med økt kapasitet følger også økt utholdenhet. Den er vanligvis vurdert til 1 PB skriving per terabyte lagringsplass, noe som betyr at denne 8 TB-modellen er vurdert til 8 PB dataskriving. Jeg bryr meg ikke om hvor mye 4K-video du håndterer daglig, men 8 PB er en vanvittig mengde data. Det tilsvarer omtrent 176 000 4K-filmer eller 40 000 moderne AAA-spill i praksis. Det er nesten nok til å lagre hver eneste løgn som noensinne er blitt fortalt av markedsførings- og reklameselskaper de siste 50 årene.

Prisen er imidlertid alltid et problem. Noen få femtegenerasjonsdisker starter på rundt 90 euro per TB, men de fleste selges for 140-160 euro per TB, og derfor er faktisk ikke prisen på 936 euro, eller 117 euro per TB, så ille. Dyr, ja, men rimelig i forhold til kapasitet og hastighet.

Du kan få det litt billigere ved å kjøpe 2×4 TB 11 800 MB/s-stasjoner, men da må du ofre hastighet og ta opp to NVMe-spor. Hvis du vil ha den raskeste løsningen med én disk, må du betale for det.

Gitt at ytelsesmangelen sannsynligvis kan løses gjennom en firmware- eller driveroppdatering, er de negative sidene svært begrensede. Den termiske håndteringen, som jeg synes er like viktig som rå ytelse, er enestående, og prisen er mer enn rettferdig. Den kunne sikkert vært litt billigere, men med tanke på hvor mye 14 800 MB/s-disker vanligvis koster, er det kanskje å utfordre lykken med et så velkjent merke.