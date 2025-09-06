Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 4 TB

HQ

Hvis du vil ha en "sett den og glem den" NVMe for en high-end PC eller en PS5 som er fylt til randen, er Kingston FURY Renegade 4TB (med en kjøleribbe) et enkelt ja. Det er den klassiske Phison E18 + TLC-kombinasjonen presset helt opp mot taket på PCIe 4.0, med en skikkelig fabrikkmontert kjøleribbe slik at du slipper å sjonglere med hovedkortkapslinger eller tredjeparts pads. For å si det enkelt: Den er rask, den er romslig, og den gir ikke gass med mindre du aktivt prøver å koke den. Det er akkurat det jeg vil ha fra en harddisk som jeg glemmer i det øyeblikket jeg skrur sidepanelet på igjen.

La oss få tallene på bordet. 4 TB Renegade Heatsink er klassifisert til opptil 7 300 MB/s lesing og 7 000 MB/s skriving, med så mye som 1 000 000/1 000 000 tilfeldige lese-/skrive-IOPS. Utholdenhet er overskriften: hele 4,0 PBW (ja, petabytes skrevet). Det er ekte DRAM om bord (ingen "bare HMB"-hjørnekutt), og kontrolleren er den velprøvde Phison PS5018-E18 sammen med 3D TLC NAND. Denne oppskriften definerte Gen 4-ytelsestiden av en grunn, og i 2025 er den fortsatt akkurat så kraftig som folk flest trenger. Kjøleribben er heller ikke bare leppestift. Kingstons aluminiumsblokk med et grafenlag holder temperaturene på et sivilisert nivå under lange, stygge skriveøkter, der bare E18-disker kan bli svette. Den er også "PS5-klar", som er Sony-språk for "passer og kjøler ordentlig i konsollens trange brønn", slik at du kan smelle inn 4 TB og slutte å spille unfun Storage Tetris hver gang en sesongoppdatering slippes. For klareringsnerder: Heatsink-modellen måler omtrent 80 × 23,67 × 10,5 mm og veier ca. 34,9 g i 2-4 TB-størrelser - nyttig å vite hvis brettet ditt har en tykk slot-pansring.

På skrivebordet er ytelsen akkurat det du forventer av en E18 i toppklasse: topp sekvensielle tall, raske nivåbelastninger og null drama med DirectStorage-titler. Under klistremerket er det i bunn og grunn Kingstons KC3000-formel, raffinert: samme kontroller, Micron 176-lags TLC av høy kvalitet og fornuftig overprovisionering for konsistens. Det er en moden, kjedelig og utmerket kombinasjon som anmeldere har anbefalt siden Gen 4s glansdager - og "kjedelig og utmerket" er nettopp det du vil ha fra en disk som har plass til Steam-backloggen din, Lightroom-cachen og pågående videoprosjekter. "Trenger jeg PCIe 5.0?" Ikke for de fleste spill- eller skaperarbeidsflyter. Jeg vil heller ha fire terabyte på en bunnsolid Gen 4-arbeidshest enn å spille benchmark-bingo med en 1-2 TB Gen 5-romvarmer. Utenfor nisjearbeidsmengder er den reelle forskjellen liten, mens Renegades vedvarende skriving og høye TBW faktisk betyr noe for skapere som dumper kamerakort eller tygger seg gjennom proxyer. En praktisk merknad: 4TB Heatsink-modellen kan trekke rundt 10 W under tunge skrivinger, så gi den luftstrøm og ikke begrav den under en GPU-bakplate hvis kortoppsettet ditt er forbannet.

Det er noen få problemer. Hvis hovedkortet ditt allerede har en dekorativ "M.2-pansring", må du planlegge å fjerne den - Renegades egen kjøler er ment å være det øverste laget. Kjøpere av bærbare datamaskiner bør velge versjonen uten kjøleribbe med "varmespreder"; den er tynnere og langt mer vennlig innstilt til trange skuffer. Og ja, E18-plattformen er ikke "ny" lenger, så syntetiske diagrammer vil vise glatte PCIe 5.0-modeller som sprinter fremover her og der. Det er helt greit. Ved faktisk bruk - spill som startes, scratch-disker som fylles, strømming av ressurser - føles denne saken rask og, enda viktigere, den holder seg rask når hurtigbufferen går tom og arbeidsmengden blir rotete. PS5-eiere, dette er det smertefrie valget. Åpne sidepanelet, fjern Sonys lille deksel, sett inn Renegade-kjøleribben, ferdig. Konsollen formaterer den, rapporterer hastigheter på 6-7 GB/s, og du har plutselig plass til sesongmonstrene på 300 GB pluss en meningsfull del av skamhaugen din. Hvis du filmer eller redigerer på PS5, betyr vedvarende ytelse og fornuftig termikk at overføringshastighetene ikke faller når SLC-hurtigbufferen er brukt opp. Den oppfører seg som intern lagring skal: usynlig, forutsigbar og kjedelig - på best mulig måte.

Kort sagt er Kingston FURY Renegade 4TB Heatsink det fornuftige høykapasitetsvalget for alle som holder seg i PCIe 4.0-land - PC-byggere som vil ha varme uten problemer og PS5-brukere som bare vil installere spill i stedet for å passe på ledig plass. Det er ikke det mest sexy spesifikasjonsarket i en tid med 14 GB/s PCIe 5.0-fyrverkeri, men det er harddisken jeg faktisk ville kjøpt når pålitelighet, utholdenhet og reell kapasitet betyr mer enn å jakte på topplistepoeng. Hvis et Gen 5-alternativ treffer samme pris per terabyte med sammenlignbar TBW og en kjøler som ikke er et meme, kan du selvfølgelig vurdere det. Inntil da er dette de smarte pengene.