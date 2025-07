Kioxia Exceria Plus G4

Kioxias PCIe Gen 5x4-stasjon heter Exceria Plus G4. Vi antar at G4 står for "x4"-suffikset, noe som indikerer at den nå kan kjøre veldig raskt. Disken er tilgjengelig i 1 TB eller 2 TB og leveres uten installert kjøler, noe som gir god mening, ettersom hovedkortene allerede har en innebygd. Den koster under £170 for 2 TB og under £90 for 1 TB, og det er en svært rimelig pris.

HQ

Det du ikke får, er de vanvittige hastighetene på 14 500 MB/s eller mer som enkelte andre PCIe 5x4-disker tilbyr. Men 10 000 MB/s lesehastighet er også ganske mye, og med mindre du driver med videoredigering i 16K, har jeg vanskelig for å se hva du skal bruke det til - og da bruker du uansett industrielle harddisker.

I motsetning til mange andre eier Kioxia produksjonen av minneceller, og som med andre egenproduserte merker kan vi i Gamereactor bare si at dette er den typen produkter vi har opplevd færrest feil med. Det er BiCS Flash, 3D-montert i 281 lag, og generelt kjent for høy pålitelighet. Som så mange andre brukes en Phison -kontroller, en ganske essensiell del av produktet, og i dette tilfellet en PS5031-E31T.

Emballasjen er også annerledes, uten plastskall, men med en antistatisk pose og papp rundt. Det er mer tungvint, men kanskje også tryggere. Selve enheten er helt standard, med en stort sett tom bakside og et klistremerke over komponentene som også fungerer som kjøleribbe. Det er ikke oppgitt hvordan, men det er en ganske vanlig metode. Den leveres også med "SSD Utility Management Software", som er veldig rudimentær, men også veldig effektiv. Den kan ikke gjøre så mye, men den gjør det den skal, og grensesnittet er ekstremt enkelt, men også lett å bruke for nybegynnere. Den støtter det eldre NVMe 2.0c-formatet, som i motsetning til det to år yngre d-formatet ikke tilbyr helt samme levetid. Produsenten gir imidlertid fem års garanti, og BiCS Flash er generelt kjent for å vare lenge - kanskje nettopp fordi den ikke forsøker å presse de siste 3-4 % av ubetydelig hastighet ut av teknologien.

MTTF, dvs. når du kan forvente at harddisken svikter, er 1,5 millioner timer, eller 171 år. Utholdenheten, dvs. hvor mye data som kan skrives før cellene begynner å dø, er 1 200 TB.

Spesifikasjonene oppgir en maksimal lesehastighet på 10 000 MB/s og en maksimal skrivehastighet på 8 200 MB/s (litt mindre i 1 TB-versjonen) og temperaturer opp til 85 grader, noe jeg ikke vil anbefale. 70 grader er det absolutte maksimum, og de fleste stasjoner bør ikke overstige 60 grader.

Her kunne jeg med glede konstatere at det er rikelig med overhead. Lesehastigheten var 10 350 MB/s, mens skrivehastigheten overraskende nok nådde 8 775 MB/s. Jeg hadde noen få tilfeller der den var enda høyere, men ikke noe lavere enn disse to verdiene. Det er faktisk ganske imponerende. Dette kan skyldes bruken av et dynamisk hurtigbuffersystem. Kioxia nevner ikke dette selv, kanskje fordi hastigheten faller dramatisk når det brukes, men det ligger på rundt 400 GB. I daglig bruk betyr dette absolutt ingenting i praksis.

Temperaturen var relativt jevn på rundt 36 grader ved full belastning med et MSI X870E Carbon Wi-Fi -hovedkort, med små topper opp til 45 grader under svært tung belastning, dvs. ved flytting av store filer.

Sou, hva kan jeg kritisere? Vel, faktisk størrelsen. Så billig som denne disken er, er det ærlig talt irriterende at det ikke finnes minst en 4 TB-versjon tilgjengelig. Med mindre du er laget av penger, er det svært få som har mer enn 4 NVMe-tilkoblinger. Hvis de hadde laget en 8 TB-versjon, kunne de ha gjort mange mennesker veldig fornøyde. Amerikanske selskaper lanserer harddisker med høy kapasitet, men her i Europa har vi tydeligvis ikke lov til å være med. Ellers er det en utmerket disk, siden den er rask, billig og ikke blir for varm.