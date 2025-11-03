Kipchoge avslører sin "verdensturné" når han går fra elitemaraton: "Løper for å tjene menneskeheten" ... i Antarktis

HQ

Eliud Kipchoge, verdens beste maratonløper, løp det som sannsynligvis blir hans siste maraton på søndag, hans første maraton i New York, og endte på 17. plass på 2 timer, 14 minutter og 36 sekunder - hans dårligste tid på 13 år - 6:27 minutter bak sin kenyanske landsmann Benson Kipruto, vinneren av historiens tetteste målgang.

Kipchoge, som har vunnet 25 maratonløp, inkludert 11 store maratonløp og to OL-gull, fyller 41 år på onsdag, og til tross for sin 17. plass klarte han å komme med i Seven Star Hall of Fame, som hedrer løperne som har fullført de største maratonløpene i verden: Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago og New York City. Han kommer ikke til å slutte å løpe, selv om han innrømmet at han vil "begynne på min nye reise med å løpe for andre ting, løpe for et formål", sa han til Olympics.com.

"Det er mye i vente som jeg vil lansere etter New York. Det blir en interessant reise ... å gjøre andre ting". Han forklarte at han planlegger å løpe i ekstreme, utfordrende omgivelser for å skaffe sponsorer og samle inn penger til Eliud Kipchoge Foundation, som støtter utdannings- og miljøformål, og nevnte at han vil løpe i Antarktis (der det har blitt arrangert et maraton hvert år siden 1995) og Saudi-Arabia. "Jeg ønsker å gjøre det ekstreme som kan få noen til å jobbe hardt og også få partnere til å samle seg for en sak", sa han.

Etter maratonløpet i New York kunngjorde han via Let's Run sin "Eliud Kipchoge World Tour", med mål om å løpe syv maratonløp på syv kontinenter i løpet av de neste to årene. Ikke i konkurransesammenheng, ettersom målene hans har endret seg, og han ser på dette som en overgang i karrieren, snarere enn en pensjonisttilværelse: "å løpe for et formål. Og dette formålet er å tjene menneskeheten".