      Kipchoge og Hassan leder elitelaget når Sydney Marathon blir et av verdens største maratonløp

      Fokuset er ikke på å være det største maratonløpet, men på å være "det beste, det morsomste og det vakreste".

      Sydney er klar til å ønske velkommen til sitt sterkeste maratonfelt noensinne denne søndagen, og vi vet nå at det blir med de olympiske mesterne Eliud Kipchoge og Sifan Hassan i spissen når løpet debuterer i World Marathon Majors.

      Kipchoge, den kenyanske storheten som fyller 40 år i år, vil forsøke å legge til nok en milepæl i sin strålende karriere, til tross for at han ikke har vunnet et maraton siden Berlin i 2023. Hassan, som er regjerende olympisk mester og en av de raskeste kvinnene i historien, møter tøff konkurranse fra Brigid Kosgei fra Kenya og den regjerende Sydney-vinneren Workenesh Edesa fra Etiopia.

      Rundt 35 000 løpere vil krysse Harbour Bridge og gå i mål i nærheten av operahuset, og dermed kommer Sydney i selskap med eliten i New York, London, Boston, Chicago, Tokyo og Berlin. For mer enn 4000 deltakere representerer løpet en sjanse til å fullføre alle de syv Marathon Majors.

      Etter flere uker med kraftig regn er det meldt klar himmel, til stor lettelse for arrangørene som ønsker å vise frem byens skjønnhet på en global scene. Løpsdirektør Wayne Larden sier at fokuset ikke er på å være det største maratonløpet, men på å være "det beste, det morsomste og det vakreste".

      Eliud Kipchoge // Shutterstock
      Sifan Hassan // Shutterstock

