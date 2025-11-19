HQ

Masahiro Sakurai fikk det som han ville. Kirby Air Ride, et merkelig prosjekt der han la inn alle sine personlige kjennetegn tilbake i 2003, har fått en oppfølger ingen forventet ... og veldig få ba om, ærlig talt. Det kommer ut som et av de første ekte Nintendo Switch 2 eksklusive spillene, det fjerde etter Mario Kart World, Donkey Kong Bananza og Hyrule Warriors: Age of Calamity (og Drag x Drive, men i mye mindre skala).

Kirby Air Riders fikk også markedsføring uten sidestykke med sine to dedikerte Nintendo Directs som varte i nesten to timer. Ikke så overraskende, men hvis vi husker at han for bare noen få år siden dedikerte halvtimes presentasjoner bare for å snakke om bevegelsessettet til den nye karakteren som ble lagt til Super Smash Bros. Ultimate.

Du må være død inni deg for ikke å beundre Sakurais enorme entusiasme og engasjement i alt han jobber med, fra Smash Bros. sagaen til Kirby Air Riders, og alle de (fantastiske) YouTube-videoene han la ut i to år, selv om hans iver etter å overforklare alt var litt for mye noen ganger (han dedikerte til og med en hel video bare for å forklare hvordan han gjorde dem). Perfeksjonismen hans matches bare av den uforfalskede stoltheten han viser når han forklarer hver eneste kreative avgjørelse slik at spilleren ikke går glipp av en eneste detalj, og det endeløse kompromisset han har for å underholde og overraske så mye han menneskelig sett kan, til noen ganger usunne nivåer, som han også har forklart i ganske god detalj.

I den nesten alltid uklare og upersonlige verdenen av Nintendo-produksjoner, skiller Sakurai-spillene seg ut som store unntak, fra en spillmaker som virkelig er en forfatter som ikke er redd for å vise ansiktet sitt (kanskje en av de svært, svært få som får lov til å gjøre det i det hermetiske selskapet, og japansk videospillutvikling som helhet).

Ok, Sakurai styrer, men dette er en anmeldelse: er Kirby Air Riders noe bra?

Jeg beundrer virkelig Sakurai. Og all den rosen måtte sies på forhånd fordi Kirby Air Riders, hans første spill som ikke erSmash Bros. siden Kid Icarus Uprising i 2012 ... er rart. Rart på mange gode måter, men også rart på noen måter som ikke er for alle, som vi allerede sa i forhåndsomtalen vår: dette kan bli et av årets mest polariserende spill. Selv om kvaliteten, personligheten og de store mengdene innhold er der, og ingen objektivt sett kan benekte det, er det et spill som mange vil ha vanskelig for å sette seg inn i.

Det viktigste motstridende aspektet ved Kirby Air Riders er kontrollene. De er de samme som i det opprinnelige GameCube-spillet, som i sin tid fikk svært harde kritikker. De er veldig enkle: du trenger bare styrespaken og én knapp, som du bruker til å bremse ned, drive og få fartsøkninger, absorbere fiender og bruke kreftene (selv da angriper mange av power-ups automatisk). Ved å riste på pinnen kan du spinne og treffe fiender, og det er i grunnen det hele. Det er ingen bevegelseskontroller eller musekontroller heller, noe som ikke er så rart når du husker at Sakurai trosset alle forventninger ved ikke å skohore bevegelseskontroller inn i Wii's Smash Bros. Brawl.

Figuren din øker hastigheten automatisk, så mesteparten av oppmerksomheten din går til å ta svingene godt. Dette betyr at spillet ved første forsøk føles ekstremt enkelt og forvirrende på samme tid: du føler ikke at du har kontroll over kjøretøyet ditt, som stadig krasjer i hver eneste sving og treffer usynlige vegger på de fleste kanter. Det verste av alt er at den viktigste drifting-mekanikken for å få fartsøkninger gjør at du bremser drastisk ned, noe som er frustrerende. Det er ikke et spill som føles bra (ikke umiddelbart, i det minste), spesielt hvis du har spilt de siste Mario Kart World eller Sonic Racing Crossworlds og forventet noe lignende.

Det er uunnværlig å starte med opplæringen, selv om det er litt kjedelig, for å lære hva spillet handler om. Selv etter å ha spilt det, er det normalt hvis du fortsatt føler deg rar med det. Grafikken og musikken er flott, banene er store og fantasifulle, det er tonnevis av innhold ... men det mest grunnleggende, gameplayet, klikker bare ikke.

Men, hold den! Etter å ha spilt i godt og vel tjue timer, er jeg her for å fortelle deg ... det blir bedre. Hold deg til det lenge nok, og når du blir vant til det, lær deg de beste strategiene for å drifte og kjøre fort uten å bremse ned, for da blir det rare magisk, avvisningen blir til avhengighet, og du innser at du spiller et spill som ikke ligner på noen annen tittel i sjangeren (hvilken sjanger er dette?, vil du spørre deg selv ved flere anledninger). Tross alt, følte du deg ikke også rar første gang du spilte Super Smash Bros.?

Den sjokkerende dybden til Kirby Air Riders for Nintendo Switch 2

Trodde du spillet var enkelt? Det har en svimlende dybde, med forskjellige skip som gir store forskjeller i håndteringen, og som derfor oppfordrer deg til å bruke forskjellige strategier. Akkurat som i Smash Bros.! Noen skip er lettere å styre, andre er mye glattere, men har enorme hastigheter, andre legger til og med til nye mekanikker som å forvandle seg selv midt i løpet eller ha muligheten til å hoppe. Andre igjen er bokstavelig talt stridsvogner, som ikke anbefales i det hele tatt for løp, men som blir ekstremt nyttige i slagsmål og sjefskamper.

Bosskamper? Vent litt, jeg var ikke ferdig: andre skip er laget av papir, noe som er supernyttig for flygende hendelser og vil hjelpe deg med å nå noen snarveier som er umulige for andre skip. Karakterene er også viktige: sammen med skipet påvirker de ti (!) forskjellige statistikker, fra hastighet, akselerasjon, ladning, vekt, flyging, angrep, forsvar... Og det er mange power-ups også, men de er ikke som i Mario Kart, som for det meste gir deg urettferdige fordeler: her er de mer som våpen og vil hjelpe deg å kjempe med din nærmeste motstander i stedet for å få deg til å gå raskere.

Veldig ofte føles Kirby Air Riders mer som et 3D-actionspill enn en arkade-racer, spesielt i noen av modusene som utgjør denne veldig sjenerøse pakken: du har Air Race, løp mellom seks spillere; du har også lignende løp, men fra et ovenfra og ned-perspektiv (husker du StreetPass minispillet for Smash Bros. 3DS? Det styrer i utgangspunktet det samme, det er i utgangspunktet et minispill); og du har også City Trials ... som føles som et annet spill: du er fri til å vandre i en ganske stor åpen verden, samle power-ups for å øke karakteren din (til noen ganger latterlige hastighetsnivåer) og deretter kjempe i en finalebegivenhet, som kan være en av 15 forskjellige minispill. Mange, og de morsomste, er kampbaserte, enten du kjemper mot en sjef eller kjemper mot hverandre i en slags kaotisk 3D-brawler (ja, det er Smash Run -modusen fra Smash 3DS, som viste seg å komme fra originalen Kirby Air Ride!).

Og sist, men absolutt ikke minst, har du Road trip, en enspillermodus som igjen føles som en blanding av Subspace Emissary fra Smash Bros. Brawl og World of Light -modusen fra Ultimate, med utseendet til en roguelike (men uten "rogue"-delen). Du går fra nivå til nivå, og velger mellom tre forskjellige hendelser som gir deg forskjellige evner, samtidig som du tjener nye skip. Mellom nivåene ser du mellomsekvenser som forteller en episk historie om et gigantisk romskip som prøver å invadere verden eller noe veldig rart.

Det er litt skuffende hvis du hadde forventet en fullverdig historiemodus, men på den annen side ... dette er fortsatt et racingspill, hva mer kan du forvente? Og selv om det blir veldig lett repeterende, og det noen ganger føles som om det fortsetter for alltid, er det en veldig god måte å forstå spillet på, ettersom det bryter alle andre spillmoduser og gir deg en veldig lang smaksmeny av alt det har å tilby. Det er ikke minneverdig på noen måte, men jeg føler at jeg ikke ville elsket dette spillet så mye som jeg gjør uten det og utfordringen det overvinner ved å hjelpe meg med å finne ut av dette spillet ... og innse at det er strålende, forstyrret moro.

Kirby Air Riders er utmerket på alle måter, men vil det fungere for deg?

Det er mange ting i Kirby Air Riders som objektivt sett er bra. Grafikken er fargerik og detaljert, og selv om den ikke er forbløffende, når det er 16 spillere samtidig som noen ganger når absurde hastigheter (den typen hastighet hjernen din ikke lett kan forstå hva som skjer) og det er ikke en eneste bildedyp, forstår du hvorfor dette spillet er eksklusivt til Switch 2.

Musikken er også fantastisk, til det punktet at Nintendo ga ut noe av den flere måneder tidligere i Nintendo Music -appen, selv om den ikke krediterer opphavsmennene ... i motsetning til Sakurai, som navngav dem (Shogo Sakai og Noriyuki Iwadare) i Direct.

Og den ubestridelige sannheten: mengden innhold her gjør Mario Kart World til skamme, som er enormt og tomt på samme tid. I det spillet tok det dem måneder å legge til ikoner på kartet for å fortelle deg hvilke oppdrag du allerede hadde gjort, og lykke til med å prøve å finne en spilleliste med musikken. Sakurai dekker i stedet hver eneste detalj for å sørge for at spilleren alltid blir underholdt og alltid føler seg velkommen og komfortabel i spillet, med de søteste og ryddigste spillmenyene siden ... Smash Bros. Ultimate.

Innholdsmessig er det ikke bare tre store og drastisk forskjellige spillmoduser du kan spille lokalt eller på nettet (med en annen enspillermodus som blander dem alle), det er også dusinvis av små ting du kan gjøre og låse opp. Du kan til og med tilpasse ditt eget navnekort for onlinemodusene, en funksjon som moderne spill bare inkluderer for å kunne tjene penger på det senere med sesongkortbelønninger... mens Sakurai legger det til her rett og slett fordi det er morsomt og søtt.

Men uansett hvor mange ting du putter inn i et spill, er spillets kjerne, det som virkelig får det til å skille seg ut, gameplayet. Og gameplayet i Kirby Air Riders er... merkelig. Det er morsomt, men også for kaotisk noen ganger og ikke veldig intuitivt, og selv om det krever ganske mye ferdigheter for å mestre det, mistenker jeg at ferdighetstaket ikke er like høyt som i Smash Bros. Hvis du gir det en sjanse og holder ut, vil du kanskje oppdage at det er fantastisk, men jeg lurer på om det kanskje er for obskurt og "originalt" for sitt eget beste: Sakurai prøvde det i 2003, og nesten ingen brydde seg om det, så hvorfor skulle det være annerledes her?

Jeg har håp om at vi, spillerne, kanskje er mer åpne enn for 20 år siden, og at vi er mer "ivrige etter å akseptere annerledes forslag", som trosser sjangerforventningene våre, som føles unike. Vil det fortsatt være nok til å overbevise mine ikke-Nintendo-hardcore-venner om å prøve dette spillet for spillkvelder i stedet for det klassiske Mario Kart eller til og med Sakurais Smash Bros.? Jeg tviler på det. Det betyr ikke at det ikke er verdt det. Og i motsetning til GameCube har Switch 2 flerspiller på nett, noe som bør bidra til å opprettholde et aktivt fellesskap i årene som kommer. Vi får se hvor mange som tør å prøve Kirby Air Riders: hvis du bestemmer deg for å gjøre det, kan du bli gledelig overrasket.