Kirby Air Riders: Slik låser du opp alle hemmelige og retrobaner for Air Ride og Top Ride

HQ

Kirby Air Riders Air Ride har totalt 18 baner for hovedmodusen, Air Ride, løpene mellom seks spillere. De andre modusene, som Top Ride, Urban Trials og City Trials, har forskjellige baner/stadioner, men hovedmodusen har ni baner... pluss de ni banene fra det originale GameCube-spillet fra 2003, selvfølgelig i remastret versjon.

Til å begynne med har du imidlertid bare åtte nye baner. Du må spille for å låse opp de resterende ti hemmelige banene. Alle låses opp via sjekklisten, belønningene som låser opp nye ruter i mosaikken.

Her er alle de hemmelige banene du kan låse opp på Kirby Air Riders:

Vær oppmerksom på at de fleste av dem krever at du gjør bestemte utfordringer i bestemte baner, og noen av dem er hemmelige.

Dette er en annonse:



Fantasy Meadows - Vinn 2 ganger på rad i Air Ride-modus



Galactic Nove - Vinn totalt 15 ganger



Sky Sands - Fullfør uten å komme i kontakt med den enorme Golem på veien i Cavernous Corners



Celestial Valley - Ta deg gjennom 10 trekantede hindringer i et enkelt løp i Cyberion Highway



Frozen Hillside - Fullfør 2 runder i ledende posisjon i Crystalline Fissure



Magma Flows - Fullfør uten å berøre det smeltede stålet i Steamgust Forge



Beanstalk Park - Hold deg i ledelsen i 60 sekunder i et enkelt løp i Mount Amberfalls



Machine Passage - Gå gjennom de eldgamle ringene fire ganger og fullfør en runde uten å rygge i Airtopia Ruins



Checker Knights - Fullfør 3 runder innen 1 minutt i Fantasy Meadows



Nebula Belt - Bekjemp 5 typer fiender på banen og fullfør en runde i Galactic Nova



Slik låser du opp den hemmelige banen i Top Ride-modus

Top Ride-modus, med ovenfra og ned-visning, har også ni etapper, alle nye. Denne modusen har ikke retrobaner, så åtte er låst opp fra starten.

Den eneste hemmelige banen er ganske enkel å låse opp: Nova-banen låses opp ved å vinne 15 løp i Top Ride-modus.

Dette er en annonse:

Dette er alle de hemmelige banene og kretsene på Kirby Air Riders og hvordan du låser dem opp.