Kirby Air Riders: Slik låser du opp alle hemmelige og retrobaner for Air Ride og Top Ride
Dette er alle de hemmelige retro- og nye banene du kan låse opp i Kirby Air Riders.
Kirby Air Riders Air Ride har totalt 18 baner for hovedmodusen, Air Ride, løpene mellom seks spillere. De andre modusene, som Top Ride, Urban Trials og City Trials, har forskjellige baner/stadioner, men hovedmodusen har ni baner... pluss de ni banene fra det originale GameCube-spillet fra 2003, selvfølgelig i remastret versjon.
Til å begynne med har du imidlertid bare åtte nye baner. Du må spille for å låse opp de resterende ti hemmelige banene. Alle låses opp via sjekklisten, belønningene som låser opp nye ruter i mosaikken.
Her er alle de hemmelige banene du kan låse opp på Kirby Air Riders:
Vær oppmerksom på at de fleste av dem krever at du gjør bestemte utfordringer i bestemte baner, og noen av dem er hemmelige.
- Fantasy Meadows - Vinn 2 ganger på rad i Air Ride-modus
- Galactic Nove - Vinn totalt 15 ganger
- Sky Sands - Fullfør uten å komme i kontakt med den enorme Golem på veien i Cavernous Corners
- Celestial Valley - Ta deg gjennom 10 trekantede hindringer i et enkelt løp i Cyberion Highway
- Frozen Hillside - Fullfør 2 runder i ledende posisjon i Crystalline Fissure
- Magma Flows - Fullfør uten å berøre det smeltede stålet i Steamgust Forge
- Beanstalk Park - Hold deg i ledelsen i 60 sekunder i et enkelt løp i Mount Amberfalls
- Machine Passage - Gå gjennom de eldgamle ringene fire ganger og fullfør en runde uten å rygge i Airtopia Ruins
- Checker Knights - Fullfør 3 runder innen 1 minutt i Fantasy Meadows
- Nebula Belt - Bekjemp 5 typer fiender på banen og fullfør en runde i Galactic Nova
Slik låser du opp den hemmelige banen i Top Ride-modus
Top Ride-modus, med ovenfra og ned-visning, har også ni etapper, alle nye. Denne modusen har ikke retrobaner, så åtte er låst opp fra starten.
Den eneste hemmelige banen er ganske enkel å låse opp: Nova-banen låses opp ved å vinne 15 løp i Top Ride-modus.
Dette er alle de hemmelige banene og kretsene på Kirby Air Riders og hvordan du låser dem opp.