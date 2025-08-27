Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World

HQ

Kirby and the Forgotten Land Star-Crossed World forandret franchisen for alltid. Da jeg anmeldte det i 2022, roste jeg finishen, variasjonen og tilgjengeligheten, noe som gjorde det til et veldig interessant alternativ til Mario eller Donkey Kong når det gjaldt 3D-plattformspill. Med all sin godhet, karakterens universelle appell og de millioner av Nintendo Switch-enheter som allerede fantes i hjemmene ble det snart det bestselgende Kirby-spillet i historien, og endelig tok det et definitivt sprang fra 2D-opprinnelsen. Og mens HAL Laboratory utvikler den uunngåelige oppfølgeren til en så stor suksess (det tror vi i hvert fall), blir eventyret tilpasset den nylig lanserte Nintendo Switch 2 med forbedret grafikk og en god porsjon ekstra innhold.

Den første klare følelsen jeg fikk av tilleggsinnholdet, kalt Star-Crossed World er at det er en skikkelig utvidelse (selv om den er liten) til basisspillet, mye mer forseggjort og anstendig enn for eksempel Jamboree TV for Super Mario Party Jamboree var i forrige måned. Der det virket som en lat innsats, har de her sørget for å utvide det opprinnelige konseptet med mye mer interessante tillegg.

Høydepunktet av innholdet som Star-Crossed World bringer er de nye Starry Stages, eller rettere sagt, de som er modifisert av en fallende meteoritt. Med to per verden, med alle sine prestasjoner og samleobjekter som i det originale spillet, gir de nok nysgjerrighet og spilletid for fans som fullførte originalen til det fulle.

Det bør også bemerkes at selv om noen Starry Stages gjenbruker deler av de originale banene, er sannheten at de fleste av dem foreslår betydelige omveier eller helt nye områder, så det føles sjelden som om du spiller "den samme scenen med et annet skinn". Hemmelighetene og prestasjonene er også ganske godt skjult med noen få unntak, så spillerne vil føle seg som hjemme og vil føle seg trygge på å utforske basert på mekanikken de allerede kjente til, og nå må de oppdatere og omskolere seg for de mer krevende delene.

Selv om det ikke oppfinner hjulet på nytt (ordspill ment), bringer dette innholdet også nye transformasjoner for å krydre det tradisjonelle gameplayet litt. Spring Mouth er morsom, selv om den føles litt for lik Snake Bananza-kraften fra Donkey Kong Bananza, som mange vil ha som nylig eller til og med spiller parallelt (og Mario Spring, av samme grunner). Gear Mouth er imidlertid den sanne stjernen i dette innholdet, med en veldig tilfredsstillende følelse i kontrollene og en mer utfordrende og friskere klatremekaniker. Sign Mouth, til slutt, er unnskyldningen for noen fartsscener i snowboard-stil som verken legger til eller trekker fra.

Etter hvert som du fullfører disse stjernespekkede etappene og de ekstra prestasjonene og samleobjektene som følger med (utvilsomt en fornøyelse for komplettister), kan du også bestemme deg for å fullføre det du glemte av etapper og utfordringer (ruter) i den første gjennomspillingen, og komme tilbake for å nyte det fantastiske ved Kirby and the Forgotten Land, oppgradere og øke nivået på de fantastiske evnene hans og få flere samleobjekter. Så står du igjen med en ny utfordring i Colosseum, kalt The Ultimate Cup Z EX, en slags ultimate Boss Rush; en utfordring som hardcore-brukere vil sette pris på.

Nintendo Switch 2 Edition betyr også grafikk med høyere oppløsning og framerate, noe som gjør at det allerede vakre spillet ser flott ut på 4K-skjermer og Full-HD-håndholdte også. Jeg er fortsatt irritert, som med Mario Party, over at det ikke inkluderer innfødt HDR på Switch 2, selv om jeg må innrømme at det er et av spillene som fungerer perfekt med den simulerte/tvangs-HDR-en som konsollen selv har, så lenge du har satt opp skjermen din riktig.

Så, er utvidelsen verdt det? Mye mer enn Mario Party, men samtidig må du ikke forvente mye innhold eller innovasjon. For meg er det mer som en fin glasur på toppen av det som var et minneverdig eventyr, som en måte å utvide den opprinnelige opplevelsen med oppskriften på "mer og bedre". Hvis Switch-tittelen var blant favorittene dine, bør du svelge utvidelsen og heve den et hakk i poengsummen vår, for du vil ikke bli skuffet, og du vil glede deg over en ny historie med noen få tilføyelser. Hvis du ikke allerede eier originalen, bør du prøve den før du hopper rett inn i € 80-utgaven.