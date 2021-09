Ett av spillene som ble lekket før nattens Direct-sending var Kirby and the Forgotten Land, så noe av overraskelsen ble ødelagt. Derfor er det enda godt at selve bekreftelsen har enda mer på lur.

Den første traileren fra Kirby and the Forgotten Land gjør det ganske klart at vi fortsatt kan suge inn og kopiere andre skapninger, men denne gangen kan dette gjøres i store og åpne omgivelser i tre dimensjoner. Forvent å høre og se en god del mer før spillet slippes på Switch i løpet av våren.