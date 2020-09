Kirby Fighters 2 annonsert og lansert på Nintendo Switch

Natt til onsdag kom noen hos Nintendo i skade for å legge ut Kirby Fighters 2 på Nintendo Switch, så overraskelsen ble litt ødelagt selv om spillet raskt ble fjernet. Ikke at det betyr stort når det faktisk er ute allerede nå.

Ja. Nintendo har nemlig tatt en klassisk annonsert og lansert for Kirby Fighters 2 på Nintendo Switch. Her kan du alene eller sammen med opp til tre andre spillere ta kontroll over ulike Kirbyer eller andre figurer fra det universet for å dele ut juling med både velkjente kampstiler og den nye "Wrestler"-ferdigheten. Faktisk er det hele 22 ulike ferdigheter å velge blant for å komme seg oppover i det stadig mer utfordrende tårnet i historiemodusen eller de 20 ulike arenaene i multiplayerkamper hvor dere kan sette egne regler.