Kirby reiser til en verden på tvers av stjerner i vår Nintendo Switch 2 Edition-gameplay

Gårsdagens Nintendo Switch 2 Direct brukte mye av tiden sin til å fokusere og finpusse på eksisterende Nintendo Switch 1 (og til en viss grad Wii U...) spill. Dette er en del av bakoverkompatibiliteten til etterfølgerkonsollen, som vises frem ved å tilby oppgraderte versjoner av spill som er tilgjengelige i dag, hvorav mange har ekstra innhold bakt inn i dem.

Et eksempel på dette er Kirby and the Forgotten Land, som i slutten av august, nærmere bestemt den 28. august, vil bli forbedret med et tilleggselement kjent som Star-Crossed World. Når det gjelder hva dette vil presentere for spillerne, blir vi fortalt :

"Etter at verden er truffet av en kraftig meteor, må Kirby bruke sine fantastiske evner, inkludert noen helt nye Mouthful Modes for å rydde et spor gjennom ukjent territorium i dette spennende eventyret."

Så det er mye å glede seg til utover bedre bildefrekvens og forbedret grafikk. Men hvordan ser alt dette ut i praksis? Vi har tatt noen bilder fra Nintendo Switch 2 Edition av spillet mens vi var i Paris på et forhåndsvisningsarrangement, som du kan se i sin helhet nedenfor.