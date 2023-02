HQ

Tilbake i 2011 ble Kirby's Return to Dreamland utgitt til Nintendo Wii. Etter mange år ble den rosa ballen brakt tilbake til sine plattformrøtter. Nå, over et tiår senere, vender vi tilbake til Dreamland, i den siste oppføringen i en betydelig liste over Nintendo-gjenutgivelser til Switch. Men spørsmålet gjenstår om Kirby's Return to Dream Land Deluxe kan leve opp til presedensen satt av forgjengeren.

Hvis du har spilt det originale Kirby's Return to Dreamland, er sannsynligvis det første du vil legge merke til når du laster inn i Deluxe-versjonen, den strålende oppdaterte grafikken. Hvert miljø, karaktermodell og effekt utstråler den kjente, søte Kirby-sjarmen, samtidig som den viser en enorm forbedring fra det originale spillet. Det er noen livlige og til og med fantastiske øyeblikk i Kirby's Return to Dream Land Deluxe, for eksempel når du laster inn i Merry Magoland for første gang og ser en fremmed trollmanns syn på Disney World. Ingenting grenser noen gang til det realistiske, og det bør det heller ikke i Kirby's Return to Dream Land Deluxe, men den imponerende naturen til spillets grafikk ligger i hvor mye det kan se ut som en spillbar Kirby-animasjonsfilm, komplett med den tegneserieaktige søtheten som gjør det nesten umulig å ikke finne den runde rosa krabaten søt. Og jeg bare elsker å se Kirbys idle-animasjon, hvor han bare svinger armene som om han ikke har en bekymring i verden.

Noe som ikke har vist for stor forskjell fra 2011-tittelen er gameplayet i Kirby's Return to Dream Land Deluxe, og dette er til det beste. Spillet er et mye mer tradisjonelt plattformspill enn Kirbys forrige eventyr, Kirby and the Forgotten Land. Scenene er basert på sugemekanikken, hvor Kirby kan ta tak i fiender, ødelegge hindringer og få spesielle kopieringsevner. Blant de mange power-ups-ene er det klassikere som Cutter, Fighter og Fire, men noen få nye kopieringsevner har også blitt lagt til, som Mecha, som viste seg å være en klar favoritt takket være dens flygeevne, så vel som dens mange varierte alternativer. Hvis du slår deg sammen med noen venner i samarbeid, vil dessverre spilleren som tar kontroll over Kirby være den eneste som kan få disse kopieringsevnene, men King Dedede, Meta Knight og Bandana Waddle Dee har alle sine egne nyttige bruksområder også. Dededes hammer kan brukes til å smelle ned staker i bakken, Meta Knights sverd kan kutte planter, og du vil kunne nå mål fra større avstand med Bandana Waddle Dees spyd. Enten du spiller alene eller vil gå gjennom hele spillet med venner, viser Kirby's Return to Dream Land Deluxe seg å være en utrolig morsom opplevelse når du går gjennom spillets hovedhistorie. Premisset for Kirby's Return to Dream Land Deluxe er å samle romskipdeler etter at den nevnte fremmede trollmannen Magalor krasjlander på planeten Pop Star. I tillegg til å beseire en rekke bosser for å få tak i de forskjellige delene, kan du også samle noen energikuler i hvert brett, som gir et stort nivå av gjenspillbarhet hvis du skal samle dem alle.

Selv om Kirby's Return to Dream Land Deluxes gameplay er utrolig morsomt, viser det seg også å være veldig enkelt. Du kommer sannsynligvis ikke til å forvente FromSoftware-nivåer av utfordring når du plukker opp en Kirby-tittel, men i Kirby's Return to Dream Land Deluxe er vanskelighetsgraden - eller mangelen på den - åpenlys. Spesielt hos bossene er det altfor lett å bare sitte i et hjørne og sprenge helsebarene til intet. Men for de som ønsker en vanskeligere opplevelse, er det Extra Mode som i hovedsak fungerer som New Game+ og kan nås når du er ferdig med hovedhistorien.

I tillegg til å spille hovedhistorien og Extra-modusen, er det mange ting å gjøre i Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Du kan prøve deg på Mario Party-aktige minispill fra Merry Magoland, eller kjøre gjennom bosser i Arena-modus. Dette er en god ting for Kirby's Return to Dreamland Deluxe, for uten disse ekstra alternativene ville spillet vært utrolig kort. Igjen, det meste av innholdet vi ser i de sekundære modusene for Kirby's Return to Dreamland Deluxe dukket opp i det originale spillet, med noen unntak. Dette gir en tittel fullpakket med innhold, men ikke nødvendigvis noe utrolig nytt eller spennende.

Hvis du leter etter det korte svaret på om Kirby's Return to Dream Land Deluxe er en passende gjenutgivelse av plattformspillet fra 2011, så er det svaret ja. Fullstendig overhaling av den stort sett lite imponerende grafikken til det første spillet, passer utseendet til remasteren perfekt inn i de bedre titlene i Nintendo Switchs moderne tid. Det er noen mindre problemer, som enkle bosskamper, og kanskje ikke nok nytt innhold til å virkelig få fyllet ditt, men disse små klagene er på ingen måte nok til å tynge ned det nyeste eventyret fra den rosa ballen. Kirby's Return to Dream Land Deluxe er en fryd av en remaster som støter på noen av de lignende problemene til forgjengeren, men som likevel klarer å være et utrolig engasjerende og sjarmerende plattformspill.