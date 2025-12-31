Kiribati innleder 2026 med verdens første nyttårsfeiring Den første feiringen av 2026 finner sted på Kiritimati, en atoll i den avsidesliggende stillehavsnasjonen Kiribati, og markerer starten på det nye året kl. 10:00 GMT / 11:00 CET.

HQ Den første feiringen i 2026 finner sted på Kiritimati, en atoll i den avsidesliggende stillehavsnasjonen Kiribati, og markerer starten på det nye året kl. 10:00 GMT / 11:00 CET. Kiritimati har rundt 6500 innbyggere og er en del av Kiribatis 33 atoller, som til sammen strekker seg over mer enn 3,5 millioner kvadratkilometer i Stillehavet. Kiribati skapte overskrifter på 1990-tallet da de justerte klokkene sine på tvers av den internasjonale datolinjen, slik at alle øyene skulle ha samme dato. Det gjorde Kiritimati til verdens første øy som kunne ønske det nye året velkommen, en tittel den fortsatt innehar i dag. Les mer: Nyttår LIVE: Følg nedtellingen til 2026 mens det skjer over hele verden.