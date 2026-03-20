Kirsten Dunst slutter seg til rollelisten i A Minecraft Movie 2

HQ

Det var egentlig ingen stor overraskelse, med tanke på at filmen hadde "Minecraft" i tittelen, men fjorårets En Minecraft-film ble en kjempesuksess, og det ble tidlig bestemt at det skulle komme en oppfølger. Nå ser det ut til at så godt som alt forarbeidet er gjort, for castingen er allerede i full gang.

Deadline kan nå rapportere om et av de nye navnene vi får se i filmen som ennå ikke har fått noen tittel: Kirsten Dunst. Vi vet ennå ikke hvilken rolle hun skal spille, men hun får selskap av Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge og Matt Berry, som alle er bekreftet å være tilbake i oppfølgeren.

Filminnspillingen skal etter planen begynne allerede neste måned, så forhåpentligvis får vi vite mer veldig snart, ikke minst om hva filmen faktisk skal hete.