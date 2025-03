Kirsty Coventry valgt som første kvinnelige IOC-president og den første fra Afrika

HQ

Kirsty Coventry er valgt til den tiende presidenten i Den internasjonale olympiske komité. Hun blir den første kvinnen i denne rollen og også den første personen fra Afrika (det har bare vært ni presidenter tidligere siden 1894, og alle bortsett fra én var fra Europa). Hun ble valgt med absolutt flertall i første runde av prosessen, slik at det ikke var behov for å gå flere runder for å eliminere kandidater, ettersom hun fikk 49 stemmer av de totalt 97 mulige stemmene. Den eneste andre kandidaten (det var sju i alt) som fikk mer enn åtte stemmer, var spanjolen Juan Antonio Samaranch.

Coventry er Zimbabwes idrettsminister. Før det var hun olympisk mester i svømming i 2004 og 2008. "Den unge jenta som først begynte å svømme i Zimbabwe for mange år siden, kunne aldri ha drømt om dette øyeblikket", sa hun etter å ha blitt valgt. "Glasstaket har blitt knust i dag, og jeg er fullt klar over mitt ansvar som rollemodell", sa hun og erkjente at hun er den første kvinnen og den første afrikaneren i en så viktig posisjon.

Coventry skal sitte i åtte år, med mulighet for en ekstra periode på fire år. Hun erstatter avtroppende president Thomas Bach 23. juni. Denne ukens sesjon i Hellas tok også opp andre temaer, blant annet godkjenningen av boksing som et idrettsarrangement i Los Angeles 2028, der World Boxing erstatter IBA som det internasjonale forbundet med ansvar for disse arrangementene.